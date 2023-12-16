Помер відомий український письменник: хто та що про нього відомо (фото)
15 грудня на 70-му році життя помер український письменник із Запоріжжя Микола Білокопитов. Він був поетом-сатириком, ліриком, журналістом, членом Національних спілок письменників і журналістів України.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Українську літературну газету.
Що відомо про Миколу Білокопитова
Письменник народився 11 лютого 1954 року в Мелітополі Запорізької області. Його дитинство пройшло в селищі Кушугум, де він закінчив середню школу.
Пізніше Микола Білокопитов закінчив Український поліграфічний інститут імені Івана Федорова. На початку кар'єри він працював літературним редактором в наукових журналах та журналістом у запорізьких газетах "Комсомолець Запоріжжя", "Запорізька правда", "Запорозька Січ", редагував газету "Світло Оріяни", альманах "Весела Січ".
Микола Білокопитов (фото: соціальні мережі)
Микола Білокопитов був досвідченим автором книг, оскільки видавав їх із 1991 до 2021 року. Серед літературних здобутків можна назвати "Вовчу науку", "Міні знову в моді", "Без паніки", "Бізнес баби Федори", "Камасутра в тролейбусі", "Сповідь ексловеласа", "Що на умі, те й на язиці" тощо.
У 1998 році Білокопитов став лауреатом Всеукраїнських літературних премій ім. Степана Руданського, у 2004 році - імені Остапа Вишні. У 2016 році письменника визнали лауреатом Міжнародної літературно-мистецької премії ім. Пантелеймона Куліша, і це далеко не всі його винагороди.
З початком повномасштабної війни Микола Білокопитов неодноразово їздив із волонтерами на фронт, виступав для військових і місцевих мешканців.
Микола Білокопитов (фото: соціальні мережі)
"Микола Білокопитов був гарним другом і приятелем для багатьох колег. Міг підтримати, допомогти й словом, і ділом. Скажімо, коли друкарський папір був у великому дефіциті, Микола, видаючи свою книжку "Міні знову в моді", видав і книжечку знаного в Запоріжжі гумориста Володимира Юдіна "Бабай", віддавши на це частину власного паперу", - пишуть про нього колеги.
У соціальних мережах друзі та знайомі Миколи поділилися спогадами про спільну роботу:
- "Його смерть стала великою втратою для всієї літературної України, Запорізького краю, його учнів, близьких та друзів! Спочивайте з миром мій Учителю та наставник, неповторний, незрадний, глибоко людяний і завжди усміхнений!"
- "Микола Білокопитов залишиться в чудових гуморесках, у поезії й прозі, у газетних і журнальних статтях, у пам'яті численних шанувальників "Поетичного травня" і "Веселої Січі". Жалкую, що так і не написав пісню на вірш Миколи… Сумую разом з Кушугумом, Запоріжжям і Україною…"
- "Учора, 15.12.23, об 11 годині вечора покинув цей світ. Український Поет Микола Білокопитов… Світла тобі пам'ять, дорогий друже".
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