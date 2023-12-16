Помер відомий український письменник: хто та що про нього відомо (фото)

15 грудня на 70-му році життя помер український письменник із Запоріжжя Микола Білокопитов. Він був поетом-сатириком, ліриком, журналістом, членом Національних спілок письменників і журналістів України.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Українську літературну газету.

Що відомо про Миколу Білокопитова

Письменник народився 11 лютого 1954 року в Мелітополі Запорізької області. Його дитинство пройшло в селищі Кушугум, де він закінчив середню школу.

Пізніше Микола Білокопитов закінчив Український поліграфічний інститут імені Івана Федорова. На початку кар'єри він працював літературним редактором в наукових журналах та журналістом у запорізьких газетах "Комсомолець Запоріжжя", "Запорізька правда", "Запорозька Січ", редагував газету "Світло Оріяни", альманах "Весела Січ".

Микола Білокопитов (фото: соціальні мережі)

Микола Білокопитов був досвідченим автором книг, оскільки видавав їх із 1991 до 2021 року. Серед літературних здобутків можна назвати "Вовчу науку", "Міні знову в моді", "Без паніки", "Бізнес баби Федори", "Камасутра в тролейбусі", "Сповідь ексловеласа", "Що на умі, те й на язиці" тощо.

У 1998 році Білокопитов став лауреатом Всеукраїнських літературних премій ім. Степана Руданського, у 2004 році - імені Остапа Вишні. У 2016 році письменника визнали лауреатом Міжнародної літературно-мистецької премії ім. Пантелеймона Куліша, і це далеко не всі його винагороди.

З початком повномасштабної війни Микола Білокопитов неодноразово їздив із волонтерами на фронт, виступав для військових і місцевих мешканців.

Микола Білокопитов (фото: соціальні мережі)

"Микола Білокопитов був гарним другом і приятелем для багатьох колег. Міг підтримати, допомогти й словом, і ділом. Скажімо, коли друкарський папір був у великому дефіциті, Микола, видаючи свою книжку "Міні знову в моді", видав і книжечку знаного в Запоріжжі гумориста Володимира Юдіна "Бабай", віддавши на це частину власного паперу", - пишуть про нього колеги.

У соціальних мережах друзі та знайомі Миколи поділилися спогадами про спільну роботу: