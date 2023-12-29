Еще одна огромная потеря! Умер известный художник-неоавангардист Игорь Янович

Творческое наследие Игоря Яновича

"С невыразимой грустью сообщаем о смерти Игоря Яновича. Огромная потеря для нас, для всего украинского и мирового искусства. Классик украинского современного искусства, он принадлежал неоавангардистам и представителям абстрактного искусства. Выставки Яновича проходили не только в Украине, а также в музеях и галереях заграницей: Польша, Германия, Литва, Греция и другие страны", - говорится в сообщении.

В галерее подчеркнули, что искусство Яновича оказало влияние на много поколений художников. Последние двадцать лет он плодотворно работал, создавая собственные проекты и сотрудничая с "Я Галерея".

"Во время полномасштабного вторжения он очень остро чувствовал и отражал в собственном творчестве происходящие в нашей стране события. Мы навсегда благодарны Игорю Яновичу за его огромный вклад в развитие украинского современного искусства. Навсегда помним и любим", - написали в галерее.

Игорь Янович (фото: Ya Gallery Lviv)

Игорь Янович родился в 1944 году в Киеве, но большую часть жизни провел во Львове. Он учился на кафедре художественной керамики в Львовском институте прикладного и декоративного искусства.

В 1986 году стал членом Союза художников СССР. Его картины показывали на 70 выставочных проектах в Украине и за границей. Также у художника было 25 персональных экспозиций.

За месяц до полномасштабного вторжения у Яновича умерла жена, он очень тяжело переживал эту потерю. Художник сам признавался, что создавал картины ради "психотерапии во время войны".

Пока о причине смерти художника не сообщают.

Работы Игоря Яновича (фото: art.lviv-online.com/ihor-yanovych)