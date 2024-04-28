"Ще не був у відпустці". Зірка "Кріпосної" висловилася про службу чоловіка в ЗСУ

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Зі слів знаменитості, її коханий, який у минулому році приєднався до лав ЗСУ, перебуває на службі у 7-й бригаді тактичної авіації імені Петра Франка.

Там служить і батько Даші. Однак чоловіки мають різні посади.

"Мій чоловік і тато служать у 7-й бригаді тактичної авіації імені Петра Франка. Звісно, що на різних посадах. Бачитись нам вдається надзвичайно рідко. Дмитро ще не був у відпустці, відколи пішов до ЗСУ. Ми дуже на неї чекаємо, щоб нарешті провести час разом", - розповіла Легейда.

Даша Легейда з Дмитром Совою (фото: instagram.com/daryaleheida)

Акторка також висловила свою думку щодо нового закону про мобілізацію. За її словами, важливо розробити процес демобілізації для військовослужбовців, які вже кілька років перебувають на передовій.

Вона наголошує, що вся система має бути справедливою.

"Не знаю, що говорити на цю тему. У мене немає слів. Як можна приймати законопроєкти, які не передбачають демобілізації, відпочинку для тих хлопців і дівчат, які воюють вже два роки, а хтось цілих дев'ять? Не розумію, як нам досягти тої справедливості, щоб не було такого, що хтось відпочиває за кордоном, а хтось воює", - сказала зірка.

Нагадаємо, раніше Даша зізнавалась, що морально готова взяти до рук зброю та піти за своїми чоловіками, тільки їй не дозволяє здоров'я.

Таку заяву Легейда зробила в інтерв'ю Аліні Доротюк. За словами акторки, не було й дня, щоб вона не думала про це.