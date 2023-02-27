"Ще 10 секунд і Руся б загинула": історія 18-річної військової зворушила українців

Як 18-річна Руся стала добровольцем

"24 лютого, коли почалось повномасштабне вторгнення, Русі було лише 18 років. Майже одразу вона пішла добровольцем до лав ЗСУ. Бо не могла стояти осторонь, бо мала щось зробити", - йдеться у повідомленні.

Руся здобула посаду оператора-зв'язківця. Її робота полягає в тому, щоб приймати інформацію про виходи та приходи снарядів, переміщення техніки, піхоти, будь-які підозрілі звуки або вибухи - та передавати командуванню.

Її робочий графік був практично цілодобовим, доводилося працювати і вдень, і вночі. Незважаючи та велике навантаження вона добре виконувала свою роботу.

Руся пішла на фронт у 18-років (фото: Костянтин і Влада Ліберови /Instagram)

Як Руся отримала поранення

10 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання машина дівчини потрапила під мінометний обстріл. У результаті дівчина втратила ногу. Зі слів лікарів, ще 10 секунд і Руся могла б загинути.

"Перші два дні в лікарні Руся плакала, плакала без зупинки. А потім вирішила боротись. Сьогодні вона хоче стати прикладом для всіх, хто як і вона, втратив кінцівки на цій війні. Показати, що в її стані можливе активне повноцінне життя. Можливо бути щасливою", - зазначають фотографи.

Також зазначається, що попереду у військової надважка реабілітація і протезування.

Русю чекає довгий період реабілітації та протезування (фото: Костянтин і Влада Ліберови /Instagram)

"У нас немає сумнівів, що ця дівчина не зійде з наміченого шляху. І вона зможе стати символом незламності. Вона вже їм є, насправді. Як і кожен та кожна, хто пішли боронити нашу з вами країну. Не дивлячись на зовсім юний вік, на усі ці "страшно" і "війна не для кожного" - вона пішла добровольцем. Саме через таких людей, як Руся, вже рік нас не можуть зламати. І не зламають ніколи", - зазначають у повідомленні.

Українці активно коментують фото дівчини та захоплюються її мужністю. Також багато коментарів під фото Русі залишили іноземці.

У своєму пості фотографи вказали активне посилання на сторінку дівчини, на той випадок, якщо хтось захоче її підтримати емоційно або фінансово.

Руся хоче показати своїм прикладом, що можна жити повноцінним життям навіть після ампутації кінцівки (фото: Костянтин і Влада Ліберови /Instagram)