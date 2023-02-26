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Постраждалі від війни українці можуть отримати лікування за кордоном: інструкція від МОЗ

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Неділя 26 лютого 2023 02:19
Постраждалі від війни українці можуть отримати лікування за кордоном: інструкція від МОЗ Фото: Постраждалі від війни українці можуть отримати лікування за кордоном (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Від початку повномасштабної війни в Україні міжнародні партнери продовжують організовувати транспортування та лікування постраждалих українців до клінік Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерство охорони здоров'я України.

"За допомогою міжнародних партнерів, у рамках співпраці МОЗ України з урядом Польщі та за підтримки ВООЗ, БО "Лікарі без кордонів", БФ "Медична місія", авіакомпаній і транспортних бригад парамедиків із Польщі, Німеччини, Данії, Швеції, Норвегії та інших країн здійснюється важлива технічна функція: постраждалих чи хворих українців перевозять спеціальним медичним автотранспортом до проміжних аеропортів і медичних евакуаційних хабів, за потреби надають оперативно медичну допомогу на етапі евакуації та супроводжують пацієнтів до лікарень", - йдеться у повідомленні.

Алгоритм медичної евакуації в закордонні лікарні наступний:

  • Сімейний чи лікуючий лікар стаціонару ухвалює рішення про необхідність направлення пацієнта на лікування за кордон;
  • До закордонних клінік транспортуються насамперед діти та дорослі зі складними мінно-вибуховими пораненнями та опіковими травмами;
  • Лікуючий або сімейний лікар інформує обласного координатора з медичної евакуації;
  • МОЗ верифікує дані, інформує пацієнта про маршрут медичної евакуації;
  • Якщо пацієнт (чи його законний представник) дає згоду на медичну евакуацію, то МОЗ надсилає відповідний запит до системи екстреного реагування Єврокомісії;
  • МОЗ отримує через платформу Early Warning and Response System (EWRS) пропозиції від лікарень з країн-членів Європейського Союзу;
  • Координатори з медевакуації Міністерства у постійній комунікації з лікарнями, що приймають пацієнтів, узгоджують етапи та маршрути безпечного транспортування;
  • Міжнародні партнери у взаємодії зі службою екстреної медичної допомоги МОЗ України транспортують пацієнтів від лікарень у прифронтовій зоні чи на деокупованих територіях до медичних закладів Львівської області;
  • Відтак спеціальним медичним автотранспортом чи медичними гелікоптерами/літаками українців транспортують за кордон для спеціалізованого лікування;
  • МОЗ України за сприяння міністерств охорони здоров’я країн-членів ЄС/ЄЕЗ, через платформу EWRS проводить моніторинг пацієнтів;
  • Після завершення лікування пацієнти мають змогу повернутися в Україну за сприяння посольств чи консульств України у відповідній країні.

МОЗ звертає увагу, що якщо ви чи рідна вам людина потребуєте медичної евакуації, звертайтеся, перш за все, до сімейних лікарів. Комунікація Міністерства охорони здоровʼя з сімейними лікарями триває постійно і безперервно.

Нагадаємо, що випадки зараження новим видом коронавірусу "Кракен" (Omicron XBB.1.5) зафіксували вже у чотирьох областях України.

В Україні низку лікарських препаратів, зокрема й антибіотики, можна придбати за електронним рецептом. З весни перелік використання е-рецепта планують розширити.

Міністерство охорони здоров'я України вже навесні розширить електронний рецепт на всі рецептурні ліки.

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