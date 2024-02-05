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"Счастлив, что вы были рядом со мной". Залужный сделал неоднозначное заявление

Понедельник 05 февраля 2024 08:56
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"Счастлив, что вы были рядом со мной". Залужный сделал неоднозначное заявление Фото: Валерий Залужный поздравил Сергея Шаптала (facebook.com/vzaluzhnyi)
Автор: Людмила Жукова

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил начальника Генерального штаба ВСУ и удивил намеком в обращении.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост генерала в Facebook.

Что написал Залужный

Главнокомандующий ВСУ опубликовал фотографию с Сергеем Шапталой и написал пожелания, но в тексте можно увидеть интересную деталь. Залужный благодарит Шапталу, что он был с ним рядом... Пока непонятно, намек это или нет.

"Нам еще будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно. Счастлив, что в этой жизни и во время войны вы были рядом со мной, человек для которого Украина действительно превыше всего. С Днем рождения, Друг! Верим в лучшее. Мы его уже заслужили", - написал генерал.

Напомним, около недели назад в сети начали распространять слухи, что президент Украины Владимир Зеленский якобы решил отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

&quot;Счастлив, что вы были рядом со мной&quot;. Залужный сделал неоднозначное заявлениеЗалужный поздравил Шапталу с днем рождения (facebook.com/vzaluzhnyi)

Отметим, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Шаптала 5 февраля празднует свой 51-й день рождения.

Как мы ранее писали , Зеленский впервые отреагировал на слухи вокруг освобождения Залужного.

Читайте также, что говорил Залужный о фронте, мобилизации и оружии для прорыва.

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