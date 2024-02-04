Зеленський вперше відреагував на чутки довкола звільнення Залужного

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави каналу Rai1 .

Журналіст видання Rai1 спитав Зеленського про чутки навколо звільнення головкома ЗСУ Валерія Залужного. Президент відповів, що розмірковує про зміну різних керівників у державі, але чи це стосується Залужного – не уточнив.

"Безумовно, необхідне перезавантаження, новий початок. Коли ми говоримо про це, я маю на увазі заміну низки державних лідерів, а не лише в одному секторі, наприклад, військовому", - зазначив президент України.

За його словами, це питання для всієї керівної групи, яка управляє великою і складною машиною країни.

"Якщо ми хочемо перемогти, ми всі повинні рухатися в одному напрямку. Ми не можемо зневірятися, опускати руки. Ми повинні мати правильну, позитивну енергію, незважаючи на негативні настрої, які можуть охопити нас у певні моменти", - додав глава держави.

Зеленський також заявив, що негатив потрібно залишати вдома. За його словами, необхідно думати про тих, хто був змушений бігти за кордон, про тих, хто воює в окопах, про тих, хто працює 24 години на добу в три зміни на заводах, які виробляють боєприпаси.

"Ми повинні мати потрібну енергію для них. Ми не можемо допустити відречення. Тому, коли я говорю про перезавантаження, про заміну, я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а керівництва країни", - зазначив президент України.

Чутки про відставку Залужного

Нагадаємо, близько тижня тому у мережі почали розповсюджувати чутки про те, що президент України Володимир Зеленський нібито вирішив відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Більш детально про те, чому зіпсувалися відносини Зеленського із Залужним і чи відправлять головнокомандувача у відставку, - у матеріалі РБК-Україна.