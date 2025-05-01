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Щасливий колір місяця: який манікюр привабить удачу і кохання в травні 2025

Четвер 01 травня 2025 14:48
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Щасливий колір місяця: який манікюр привабить удачу і кохання в травні 2025 Грошовий манікюр на травень 2025 (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Катерина Собкова

Існує думка, що для кожного місяця в році є певний щасливий колір, який можна використовувати в інтер'єрі, одязі, аксесуарах і манікюрі.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, яким кольором гель-лаку необхідно покривати нігті в травні 2025, щоб привабити удачу, гроші та любов.

Що таке колір везіння

Це такий колір, використовуючи який ближче і частіше біля себе в конкретний місяць, можна притягувати удачу, прибутки, любов і везіння. Також ці кольори необхідно використовувати в моменти важливих справ, переговорів тощо.

Щасливий колір на травень 2025

Фінансово вдалі відтінки на травень: землисто-жовтий, гірчичний, теплий жовтий крем.

Тому, щоб отримати грошовий прибуток або успіх у нових починаннях, необхідно обирати такі відтінки манікюру в травні, а також додавати його до повсякденних луків.

"Це той колір, який приносить удачу, його можна використовувати в деталях, гаджетах, у заставці на телефоні, щоб привернути везіння", - зазначила блогерка Astro Muse Mari.

@astromuse.mari #колірудачі #травень2025 оригінальний звук - Astro Muse Mari

Жовтий манікюр на травень 2025

Пастельний жовтий - ніжний і делікатний, підходить для повсякденного стилю та офісу. Гарний вигляд має як на коротких, так і на довгих нігтях різної форми.
Щасливий колір місяця: який манікюр привабить удачу і кохання в травні 2025
Грошовий манікюр на травень 2025 (фото: instagram.com/stephanieramos.studio)

Френч із жовтим кінчиком - альтернатива класичному французькому манікюру. У тренді - асиметричний або "косий" френч.
Щасливий колір місяця: який манікюр привабить удачу і кохання в травні 2025
Незвичний френч на весну 2025 (фото: instagram.com/swaknails)

Жовтий манікюр і квітковий принт - чудовий варіант на весну. Зверніть увагу на маленькі ромашки або мінімалістичні квіти.
Щасливий колір місяця: який манікюр привабить удачу і кохання в травні 2025
Манікюр з ромашками (фото: instagram.com/the_gelbottle_inc)

Жовтий з неоном або геометрією - для вечірок і фестивалів. У 2025 році знову повертається мода на графічні елементи.
Щасливий колір місяця: який манікюр привабить удачу і кохання в травні 2025
Хвилястий манікюр (фото: instagram.com/phoebesummernails)

Жовтий манікюр - це яскравий відтінок, який чудово пасує до атмосфери травня, коли все навколо розквітає. У травні 2025 року тренди в nail-дизайні зміщуються в бік природності, але з креативними деталями - отже, жовтий ідеально вписується, якщо вибрати правильний відтінок і стиль.
Щасливий колір місяця: який манікюр привабить удачу і кохання в травні 2025
Ніжно-жовтий манікюр на травень (фото: instagram.com/heygreatnails)

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Для написання матеріалу були використані такі джерела: сторінка в TikTok Astro Muse Mari, сторінки майстрів нейл-арту в Instagram Stephanie Ramos Beauty Studio, Jen Seales, The GelBottle Inc, Phoebe Cascarina, Aistė Haas.

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