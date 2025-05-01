Счастливый цвет месяца: какой маникюр привлечет удачу и любовь в мае 2025
Существует мнение, что для каждого месяца в году есть определенный счастливый цвет, который можно использовать в интерьере, одежде, аксессуарах и маникюре.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, каким цветом гель-лака необходимо покрывать ногти в мае 2025, чтобы привлечь удачу, деньги и любовь.
Что такое цвет везения
Это такой цвет, используя который ближе и чаще возле себя в конкретный месяц, можно притягивать удачу, прибыть, любовь и везение. Также эти цвета необходимо использовать в моменты важных дел, переговоров и т.д.
Счастливый цвет на май 2025
Финансово удачные оттенки на май: землисто-желтый, горчичный, теплый желтый крем.
Поэтому, чтобы получить денежную прибыль или успех в новых начинаниях необходимо выбирать такие оттенки маникюра в мае, а также добавлять его в повседневные луки.
"Это тот цвет, который приносит удачу, его можно использовать в деталях, гаджетах, в заставке на телефоне, чтобы привлечь везение", - отметила блогерша Astro Muse Mari.
@astromuse.mari #колірудачі #травень2025 оригінальний звук - Astro Muse Mari
Желтый маникюр на май 2025
Пастельный желтый - нежный и деликатный, подходит для повседневного стиля и офиса. Хорошо смотрится как на коротких, так и на длинны ногтях разной формы.
Денежный маникюр на май 2025 (фото: instagram.com/stephanieramos.studio)
Френч с желтым кончиком - альтернатива классическому французскому маникюру. В тренде - асимметричный или "косой" френч.
Необычный френч на весну 2025 (фото: instagram.com/swaknails)
Желтый маникюр и цветочный принт - отличный вариант на весну. Обратите внимание на маленькие ромашки или минималистичные цветы.
Маникюр с ромашками (фото: instagram.com/the_gelbottle_inc)
Желтый с неоном или геометрией - для вечеринок и фестивалей. В 2025 году снова возвращается мода на графические элементы.
Волнистый маникюр (фото: instagram.com/phoebesummernails)
Желтый маникюр - это яркий оттенок, который прекрасно подходит к атмосфере мая, когда все вокруг расцветает. В мае 2025 года тренды в nail-дизайне смещаются в сторону естественности, но с креативными деталями - значит, желтый идеально вписывается, если выбрать правильный оттенок и стиль.
Нежно-желтый маникюр на май (фото: instagram.com/heygreatnails)
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Для написания материала были использованы такие источники: страница в TikTok Astro Muse Mari, страницы мастеров нейл-арта в Instagram Stephanie Ramos Beauty Studio, Jen Seales, The GelBottle Inc, Phoebe Cascarina, Aistė Haas.