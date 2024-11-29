Щасливий колір місяця: який манікюр притягне гроші та кохання у грудні

Існує думка, що для кожного місяця в році є певний щасливий колір, який можна використовувати в інтер'єрі, одязі, аксесуарах та манікюрі.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, яким кольором гель-лаку необхідно покривати нігті у грудні, щоб привабити удачу, гроші та кохання.

Щасливий колір на грудень 2024 року

Фінансово вдалий колір на листопад - це зелений.

"Кожного місяця є найбільш виграшний колір, який підживлює фінансовий потік і сприяє вашому щастю. Цього місяця це зелений колір, всі його відтінки ближче до землистого. Тому хакі, зміїний, насичений зелений підживлюватимуть удачу", - зазначила блогерка Astro Muse Mari.

Щасливий колір на грудень 2024 року (фото: instagram.com/gelsbybry)

Також вона дала поради, як застосовувати цю рекомендацію: такий відтінок можна використовувати в манікюрі, одязі, образі, деталях, або, наприклад, поставити на заставку на телефон.

Грошовий манікюр на грудень 2024 року (фото: instagram.com/gelsbybry)

Однак є один нюанс - у поєднанні зі світло-бежевими відтінками (кремовий, ванільний, молочний) зелений забезпечить везіння у коханні.

Варіант манікюру (колаж із фото: instagram.com/katerina_a_nails)

Якщо ви не любите експерименти, зробіть однотонне покриття та глянсовий чи матовий топ.

Варіанти зеленого манікюру (фото: instagram.com/nails_maryb, instagram.com/jmpv_products)

А якщо ви хочете привабити кохання, попросіть свого майстра зробити вам дизайн бежевого відтінку за допомогою стемпінгу - тобто перенесення малюнка з трафарету за допомогою спеціального штампу.

Манікюр для залучення кохання (колаж: РБК-Україна)

Ви можете також зробити мармуровий манікюр, що поєднує кілька його відтінків: смарагдовий, бірюзовий та оливковий.

Мармуровий манікюр із усіма відтінками зеленого (фото: instagram.com/thehotblend)

Мармуровий ефект створюють тонким пензлем або зубочисткою. Майстер малює лінії та точки гель-лаками інших кольорів. Для досягнення ефекту мармурових прожилок лінії та крапки повинні перекривати один одного. Потім кольори акуратно змішують разом, і кожен ніготь отримує унікальний малюнок.

Грошовий манікюр на грудень (фото: instagram.com/beautyunivers_estelle)

Найважливіше правило - це впевненість та позитивні думки, адже енергетика манікюру посилюватиметься вашою вірою в удачу та успіх.