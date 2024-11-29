Счастливый цвет месяца: какой маникюр привлечет деньги и любовь в декабре

Существует мнение, что для каждого месяца в году есть определенный счастливый цвет, который можно использовать в интерьере, одежде, аксессуарах и маникюре.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, каким цветом гель-лака необходимо покрывать ногти в декабре, чтобы привлечь удачу, деньги и любовь.

Счастливый цвет на декабрь 2024

Финансово удачный цвет на ноябрь - это зеленый.

"Каждый месяц есть наиболее выигрышный цвет, который подпитывает финансовый поток и способствует вашему везению. В этом месяце это зеленый цвет, все его оттенки ближе к землистому. Поэтому хаки, змеиный, насыщенного зеленый будут подпитывать удачу", - отметила блогерша Astro Muse Mari.

Счастливый цвет на декабрь 2024 (фото: instagram.com/gelsbybry)

Также она дала советы, как применять эту рекомендацию: такой оттенок можно использовать в маникюре, одежде, образе, деталях, или же, например, поставить на заставку на телефон.

Денежный маникюр на декабрь 2024 (фото: instagram.com/gelsbybry)

Однако есть один нюанс - в сочетании со светло-бежевыми оттенками (кремовый, ванильный, молочный) зеленый обеспечит везение в любви.

Вариант маникюра (коллаж из фото: instagram.com/katerina_a_nails)

Если вы не любите эксперименты, сделайте однотонное покрытие и глянцевый или матовый топ.

Варианты зеленого маникюра (фото: instagram.com/nails_maryb, instagram.com/jmpv_products)

А если вы хотите привлечь любовь, попросите своего мастера сделать вам дизайн бежевого оттенка с помощью стемпинга - то есть перенесения рисунка с трафарета с помощью специального штампа.

Маникюр для привлечения любви (коллаж: РБК-Украина)

Вы можете также сделать мраморный маникюр, сочетающий несколько его оттенков: изумрудный, бирюзовый и оливковый.

Мраморный маникюр со всеми оттенками зеленого (фото: instagram.com/thehotblend)

Мраморный эффект создают тонкой кистью или зубочисткой. Мастер рисует линии и точки гель-лаками других цветов. Для достижения эффекта мраморных прожилок линии и точки должны перекрывать друг друга. Затем цвета аккуратно смешивают вместе, и каждый ноготь получает уникальный рисунок.

Денежный маникюр на декабрь (фото: instagram.com/beautyunivers_estelle)

Важнейшее правило - это уверенность и позитивные мысли, ведь энергетика маникюра будет усиливаться вашей верой в удачу и успех.