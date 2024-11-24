Ніжний "френч" зі святковими елементами: ідеї манікюру до Нового року 2025

2025 за китайським календарем - рік Зеленої Дерев'яної Змії. Багато модниць вже зайнялися підбором новорічних луків, також задумалися про те, який манікюр зробити на свято.

Френч з "котячим оком"

Розбавте класичний френч дизайном "котяче око" або, як його ще називають, магнітний манікюр. Він створюється за допомогою спеціального магніту, який потрібно використовувати в поєднанні з гель-лаком з вмістом магнітних мікрочастинок. В результаті повинна вийти ефектна сяюча смужка, що нагадує котячу зіницю. Звідси і з'явилася назва "Котяче око".

Золотистий френч

Щоб зробити класичний французький манікюр, нігтьову пластину покривають неяскравим бежевим або пастельно-рожевим тоном лаку, а на кінчик нігтя формою півмісяця наносять білий колір. Відповідно, щоб зробити золотий френч, кінчик прикрашаємо золотистим відтінком.

Золоті кінчики (фото: instagram.com/instylerhair, instagram.com/nailsbyamyf)

Френч із хромованими кінчиками

Мідь - зовсім недооцінений хромований колір, який заслуговує на любов. Поекспериментуйте з таким варіантом нейл-арту.

Нігті хром у мідному відтінку (фото: instagram.com/disseynails)

Френч з бургунді

Як відомо, відтінок бургунді зараз на піку популярності. Тому можна поекспериментувати і зробити на Новий рік 2025 року манікюр з подвійним френчем у бордовому відтінку.

Бургунді (фото: instagram.com/harrietwestmoreland)

Мікрофренч

Мікрофренч - це зменшена варіація класичного френчу. Дуже тонка "усмішка" французького манікюру виглядає елегантно та дуже стильно у квадратній та овальній формі. Також можна зробити подвійний мікрофренч - тобто нанести тонким шаром спочатку один відтінок гель-лаку на кінчик, а потім ще один іншого кольору або з блискітками.

Мікрофренч (фото: instagram.com/betina_goldstein)

Також можна покрити кінчики нігтів на одній руці фіолетовим відтінком, а на другій - синім. Ще один варіант - голографічний френч.

Варіанти на новий рік (колаж: РБК-Україна)