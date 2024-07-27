"Щаслива повернутися": Селін Діон висловилася про свій виступ на відкритті Олімпійських ігор-2024

Як Діон коментує виступ на відкритті Олімпіади

У своєму блозі артистка поділилася зворушливим зізнанням. Вона зазначила, що щаслива бути в одному зі своїх улюблених міст, а також побажала успіхів спортсменам, які беруть участь у цьогорічних змаганнях.

"Для мене честь - виступати на церемонії відкриття. Я щаслива повернутися в одне з моїх улюблених міст. Я хочу привітати цих неймовірних спортсменів та підкреслити важливість їхніх історій самопожертви та рішучості, болю та наполегливості", - написала Селін.

"Ви всі мали свої мрії, на яких були зосереджені, і незалежно від того, заберете ви додому медаль чи ні, - те, що ви тут, вже означає, що ваша мрія здійснилася. Тому пишайтеся собою. Ми знаємо, як важко ви працювали, щоб бути кращими серед кращих. Залишайтеся зосередженими, продовжуйте рух, моє серце з вами", - також зазначила знаменитість у публікації.

Співачка виступила у Парижі (Фото: instagram.com/celinedion)

Реакція мережі

Колеги та прихильники подякували зірці за сказане та щиро пораділи її поверненню на сцену. У численних коментарях вони залишили для неї купу компліментів.

Чому Селін Діон зникла зі сцени

Останнім часом зірка рідко з'являлася в ролі співачки, і це пов'язано зі станом її здоров'я.

Вона, як відомо, страждає на синдром ригідної людини - це захворювання центральної нервової системи, яке характеризується прогресуючою ригідністю та больовими спазмами у м'язах.

Окрім м'язової слабкості, також з'являється підвищена на чутливість до подразників, на кшталт звуку чи світла та емоційний дистрес.

Такий синдром виявляють вкрай рідко. Згідно зі статистикою, яку проводили фахівці, на цю недугу страждають одна-дві людини з мільйона - саме таку інформацію публікував Медичний інститут Джона Гопкінса.

Аутоімунне захворювання часто може бути пов'язане з іншими: діабетом, тиреоїдитом, вітиліго

А саме складне полягає у тому, що цей діагноз наразі невиліковний. Прийом медикаментів допомагає лише зняти певні симптоми.