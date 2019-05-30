Шаурма так шаурма: украинский ведущий эпично потроллил Зеленского

Владимир Остапчук, известный украинский телеведущий, пошутил над президентом Украины Владимиром Зеленским. Он разместил на своей странице в Instagram фотографию, где позирует со своей женой Еленой на борту самолета. Остапчук сообщил, что ненадолго улетает из Киева и дал шутливые указания украинцам о том, как себя вести в его отсутствие.

"Оставили на вас Киев и детей на пару дней. Пожалуйста: 1. Не шалите. 2. Без меня в Раду не баллотироваться. 3. Борщ в холодильнике, шаурма в Инстаграмме. Скоро вернемся. Любим. Ваши Вова и Лена. P.S. Есть предложения, куда мы летим?" – написал телеведущий и добавил хештэг #шаурматакшаурма.

Владимир Остапчук с женой Еленой (instagram.com/vova_ostapchuk)

В комментариях пользователи начали строить предположения о том, куда отправился Владимир Остапчук вместе с женой. Чаще всего фанаты упоминали Турцию и предположили, что телеведущий решил составить компанию Потапу и Насте Каменских, которые проводят там свой медовый месяц.

Также пользователи оценили шутку по поводу шаурмы и подписи "Вова и Лена", - именно так зовут действующего президента Украины и его супругу.

Позже в Insta-story появились фотографии того места, куда отправился Владимир Остапчук вместе с женой и это оказалась не Турция, не Мальдивы и не Париж, а Львов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский сфотографировался с шаурмой, чтобы показать, как "не отрывается от народа".

А также мы рассказывали о том, что Владимир Зеленский нахамил во Львове журналистке.