Шаурма так шаурма: український ведучий епічно потролив Зеленського

Володимир Остапчук, відомий український телеведучий, пожартував над президентом України Володимиром Зеленським. Він розмістив на своїй сторінці в Instagram фотографію, де позує зі своєю дружиною Оленою на борту літака. Остапчук повідомив, що ненадовго відлітає з Києва і дав жартівливі вказівки українцям про те, як себе вести в його відсутність.

"Залишили на вас Київ і дітей на пару днів. Будь ласка: 1. Не балуйтеся. 2. Без мене не балотуватися в Раду. 3. Борщ в холодильнику, шаурма в Инстаграмі. Скоро повернемося. Любимо. Ваші Вова і Лена. P. S. Є пропозиції, куди ми летимо?" – написав телеведучий і додав хештег #шаурматакшаурма.

Володимир Остапчук з дружиною Оленою (instagram.com/vova_ostapchuk)

У коментарях користувачі почали будувати припущення про те, куди вирушив Володимир Остапчук разом з дружиною. Найчастіше фанати згадували Туреччину і припустили, що телеведучий вирішив скласти компанію Потапу і Насті Каменських, які проводять там свій медовий місяць.

Також користувачі оцінили жарт з приводу шаурми і підпису "Вова і Лена", - саме так звуть чинного президента України і його дружину.

Пізніше в Insta-story з'явилися фотографії того місця, куди вирушив Володимир Остапчук разом з дружиною і це виявилася не Туреччина, не Мальдіви і не Париж, а Львів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський сфотографувався з шаурмою, щоб показати, як "не відривається від народу".

А також ми розповідали про те, що Володимир Зеленський нахамив у Львові журналістці.