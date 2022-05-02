Шашлык больше не нужен! Готовим мясо на сковороде "по-грузински"

Когда возможности выйти на шашлык нет, а очень хочется побаловать себя вкусным мясом, можно вооружиться сковородкой, взять свиной ошеек, и порадовать себя невероятным блюдом - вариантом грузинского Оджахури.
Рецептом поделилась украинский блогер-кулинар Alina FooDee.
Мясо нарежьте порционными кусочками. Обжарьте на сильном огне до румяной корочки и полной готовности. Снимите со сковороды.
Нарежьте лук. На этой сковороде обжарьте лук 1-2 минуты до прозрачности. Переложите лук к мясу.
Картофель нарежьте на 4-6 частей в зависимости от размера. Обжарьте на сливочном масле до готовности. Переложите картофель к остальным ингредиентам.
Мелко нарежьте петрушку и чеснок.
Мясо, картофель и лук посолите, поперчите, добавьте молотый кориандр, петрушку и чеснок. Аккуратно перемешайте и можно подавать к столу.
Ранее Алина рассказала, как приготовить очень вкусный маринад к шашлыку.
Также мы писали, как сделать блюда из гречки гораздо вкуснее, чем просто гречневая каша.