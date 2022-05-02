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Шашлык больше не нужен! Готовим мясо на сковороде "по-грузински"

Скриншот: Как приготовить мясо на сковороде, похожее на шашлык
Автор: Светлана Мащенко

Когда возможности выйти на шашлык нет, а очень хочется побаловать себя вкусным мясом, можно вооружиться сковородкой, взять свиной ошеек, и порадовать себя невероятным блюдом - вариантом грузинского Оджахури.

Рецептом поделилась украинский блогер-кулинар Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Мясо - 700 г (лучше всего свиной ошеек)
  • Картофель - 1 кг
  • Лук - 4 шт. (400 г)
  • Чеснок - 1-2 зубчика
  • Соль - по вкусу
  • Черный молотый перец - по вкусу
  • Молотый кориандр - 1 ч.л. без горки
  • Петрушка - небольшой пучок
  • Сливочное масло - 20 г

Пошаговое приготовление блюда

Мясо нарежьте порционными кусочками. Обжарьте на сильном огне до румяной корочки и полной готовности. Снимите со сковороды.

Нарежьте лук. На этой сковороде обжарьте лук 1-2 минуты до прозрачности. Переложите лук к мясу.

Картофель нарежьте на 4-6 частей в зависимости от размера. Обжарьте на сливочном масле до готовности. Переложите картофель к остальным ингредиентам.

Мелко нарежьте петрушку и чеснок.

Мясо, картофель и лук посолите, поперчите, добавьте молотый кориандр, петрушку и чеснок. Аккуратно перемешайте и можно подавать к столу.

Ранее Алина рассказала, как приготовить очень вкусный маринад к шашлыку.

Также мы писали, как сделать блюда из гречки гораздо вкуснее, чем просто гречневая каша.

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