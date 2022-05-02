Рецепт лучшего маринада для мягкого шашлыка из свинины: мясо будет сочным всегда
Фото: Рецепт лучшего маринада для мягкого шашлыка из свинины (freepik)
Правильный маринад для шашлыка - еще та задача. Майонез - вредно, уксус - тоже идея так себе. Некоторые любители отдыха на природе даже предлагают "квасить" мясо в кефире.
Как приготовить самый идеальный маринад, рассказала украинский блогер Alina FooDee.
Ингредиенты (на 2 кг мяса)
- Помидоры - 300
- Лук - 200 г
- Базилик - 5 г
- Оливковое масло - 2 ст. л.
- Соль - 1,5 ч. л. (по вкусу)
- Перец по вкусу
Помидоры и лук перемолоть на мясорубке, добавить специи, оливковое масло.
Мясо нарезать кусочками, хорошо перемешать в маринаде. Оставить минимум на 2 часа.
"Очень рекомендую хоть раз попробовать приготовить маринад для шашлыка по этому рецепту. Он делает мясо мягким и сочным. Шашлык получается обалденным. Луковый сок вместе с перетертыми томатами смягчает мясо, а базилик выигрышно подчеркивает вкус свинины", - пишет блогер.
Ранее мы писали, какой маринад является самым опасным.