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Рецепт лучшего маринада для мягкого шашлыка из свинины: мясо будет сочным всегда

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Понедельник 02 мая 2022 08:40
Рецепт лучшего маринада для мягкого шашлыка из свинины: мясо будет сочным всегда Фото: Рецепт лучшего маринада для мягкого шашлыка из свинины (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Правильный маринад для шашлыка - еще та задача. Майонез - вредно, уксус - тоже идея так себе. Некоторые любители отдыха на природе даже предлагают "квасить" мясо в кефире.

Как приготовить самый идеальный маринад, рассказала украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты (на 2 кг мяса)

  • Помидоры - 300
  • Лук - 200 г
  • Базилик - 5 г
  • Оливковое масло - 2 ст. л.
  • Соль - 1,5 ч. л. (по вкусу)
  • Перец по вкусу

Помидоры и лук перемолоть на мясорубке, добавить специи, оливковое масло.

Мясо нарезать кусочками, хорошо перемешать в маринаде. Оставить минимум на 2 часа.

"Очень рекомендую хоть раз попробовать приготовить маринад для шашлыка по этому рецепту. Он делает мясо мягким и сочным. Шашлык получается обалденным. Луковый сок вместе с перетертыми томатами смягчает мясо, а базилик выигрышно подчеркивает вкус свинины", - пишет блогер.

Ранее мы писали, какой маринад является самым опасным.

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