Шашлик більше не потрібен! Готуємо м'ясо на сковороді "по-грузинськи"

Коли можливості вийти на шашлик немає, а дуже хочеться побалувати себе смачним м'ясом, можна озброїтися сковорідкою, взяти свинячий ошийок, і порадувати себе неймовірною стравою - варіантом грузинського Оджахурі.
Рецептом поділилася український блогер-кулінар Alina FooDee.
М'ясо наріжте порційними шматочками. Обсмажте на сильному вогні до рум'яної скоринки і повної готовності. Зніміть зі сковороди.
Наріжте цибулю. На цій сковороді обсмажте цибулю 1-2 хвилини до прозорості. Перекладіть цибулю до м'яса.
Картоплю наріжте на 4-6 частин в залежності від розміру. Обсмажте на вершковому маслі до готовності. Перекладіть картоплю до решти інгредієнтів.
Дрібно наріжте петрушку і часник.
М'ясо, картоплю і цибулю посоліть, поперчіть, додайте мелений коріандр, петрушку і часник. Акуратно перемішайте і можна подавати до столу.
Раніше Аліна розповіла, як приготувати дуже смачний маринад до шашлику.
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