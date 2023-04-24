Шашлик з цього м'яса вважається найкориснішим для здоров'я

Найздоровіші варіанти шашлику

Експерт повідомила, що найкорисніші види м'яса, які мають найбільшу поживну цінність - це індичка і курка. Вони повинні бути в топі вашого списку продуктів на пікнік.

Враховуйте, що індичка, як правило, пісніша, ніж курка. Майте на увазі, що продукт буде кориснішим, якщо ви видалите шкіру, яка є найжирнішою частиною. Тому для корисного шашлику просто зніміть з птиці шкіру.

"Після зняття шкіри різниця між білим та темним м'ясом незначна з погляду вмісту жиру та калорій, тож обирайте те, що вам подобається", - розповіла Стефані Шифф.

А що зі свининою?

На другому місці за корисністю м'яса є, як не дивно, свинина. Це відмінне джерело білка, заліза, цинку та вітаміну B12.

Проте дієтолог попереджає, що існують і деякі потенційні ризики, про які слід знати.

За даними Американської кардіологічної асоціації, червоне м'ясо містить більше насичених жирів, ніж індичка та курка без шкіри, що може підвищити рівень холестерину та збільшити ризик серцевих захворювань. Вживання як обробленого, так і необробленого червоного м'яса може збільшити ризик колоректального раку, ішемічної хвороби серця та смертності.

Однак Американський інститут дослідження раку не рекомендує повністю уникати вживання червоного м'яса. Натомість ви повинні обмежити споживання до однієї-двох порцій на тиждень (розмір порції - колода карт).

Шифф рекомендує при смаженні м'яса на вогні вибирати найпісніші шматки. Для свинини це вирізка, відбивна з корейки без кісток.