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В Україні зросли ціни на свинину: скільки коштує кілограм

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Середа 12 квітня 2023 08:30
В Україні зросли ціни на свинину: скільки коштує кілограм Ціни на свинину в Україні зросли (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні середня ціна кілограму охолодженої свинини у березні склала 180,3 грн/кг. А це на 2,1% вище показника за лютий.

Про це повідомили аналітики Асоціації "Свинарі України".

Які ціни

Експерти кажуть, що подорожчання торкнулось лопаток та тазостегнової частини. Ціна зросла на 7,5 грн/кг та 5,7 грн/кг проти лютневої позначки (+4,5% та 3,7%).

"Решта частин обмежилися приростом в межах 0,5-2%", - повідомили аналітики.

За підрахунками експертів, середня роздрібна ціна свинячої лопатки в березні склала 173,9 грн/кг, шиї - 198,1 грн/кг, корейки - 202,8 грн/кг.

До того ж вартість вирізки становила 207,7 грн/кг, грудинки - 169,2 грн/кг, тазостегнової частини - 159,4 грн/кг.

Також на 2% у березні подорожчала і курятина - до 124,55 грн/кг.

Що з цінами на м'ясо

За даними сайту "Мінфін", станом на 12 квітня ціни на м'ясо в популярних українських супермаркетах такі:

  • ребра яловичини - 152,98 грн/кг;
  • курятина стегно - 107,95 грн/кг;
  • курятина філе - 143,60 грн/кг;
  • свинина грудинка - 177,50 грн/кг;
  • свинина лопатка - 179,90 грн/кг;
  • свинина ребра - 170,99 грн/кг;
  • шашлик зі свинини - 191,46 грн/кг;
  • сало домашнє - 179 грн/кг;
  • сало солене - 256,30 грн/кг.

Раніше ми повідомляли, що станеться з організмом, якщо назавжди відмовитися від м'яса.

Також ми писали, що в Україну завезли небезпечну для здоров'я курятину.

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