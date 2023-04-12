В Україні зросли ціни на свинину: скільки коштує кілограм
В Україні середня ціна кілограму охолодженої свинини у березні склала 180,3 грн/кг. А це на 2,1% вище показника за лютий.
Про це повідомили аналітики Асоціації "Свинарі України".
Які ціни
Експерти кажуть, що подорожчання торкнулось лопаток та тазостегнової частини. Ціна зросла на 7,5 грн/кг та 5,7 грн/кг проти лютневої позначки (+4,5% та 3,7%).
"Решта частин обмежилися приростом в межах 0,5-2%", - повідомили аналітики.
За підрахунками експертів, середня роздрібна ціна свинячої лопатки в березні склала 173,9 грн/кг, шиї - 198,1 грн/кг, корейки - 202,8 грн/кг.
До того ж вартість вирізки становила 207,7 грн/кг, грудинки - 169,2 грн/кг, тазостегнової частини - 159,4 грн/кг.
Також на 2% у березні подорожчала і курятина - до 124,55 грн/кг.
Що з цінами на м'ясо
За даними сайту "Мінфін", станом на 12 квітня ціни на м'ясо в популярних українських супермаркетах такі:
- ребра яловичини - 152,98 грн/кг;
- курятина стегно - 107,95 грн/кг;
- курятина філе - 143,60 грн/кг;
- свинина грудинка - 177,50 грн/кг;
- свинина лопатка - 179,90 грн/кг;
- свинина ребра - 170,99 грн/кг;
- шашлик зі свинини - 191,46 грн/кг;
- сало домашнє - 179 грн/кг;
- сало солене - 256,30 грн/кг.
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