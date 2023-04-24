Шашлык из этого мяса считается самым полезным для здоровья

Самые здоровые варианты шашлыка

Эксперт сообщила, что самые полезные виды мяса, обладающие наибольшей питательной ценностью - это индейка и курица. Они должны быть в топе вашего списка продуктов на пикник.

Учитывайте, что индейка, как правило, более постная, чем курица. Имейте в виду, что птица будет полезнее, если вы удалите кожу, которая является самой жирной ее частью. Поэтому для полезного шашлыка, просто снимите с птицы кожу.

"После снятия кожи разница между белым и темным мясом незначительна с точки зрения содержания жира и калорий, так что выбирайте то, что вам нравится", — рассказала Стефани Шифф.

А что со свининой?

На втором месте по полезности мяса - является, как ни странно, свинина. Это отличный источник белка, железа, цинка и витамина B12.

Тем не менее, диетолог предупреждает, что существуют и некоторые потенциальные риски, о которых следует знать.

По данным Американской кардиологической ассоциации, красное мясо содержит больше насыщенных жиров, чем индейка и курица без кожи, что может повысить уровень холестерина и увеличить риск сердечных заболеваний. Употребление как обработанного, так и необработанного красного мяса может увеличить риск колоректального рака, ишемической болезни сердца и смертности.

Однако Американский институт исследования рака не рекомендует полностью избегать употребления красного мяса. Вместо этого вы должны ограничить потребление до одной-двух порций в неделю (размер порции - колода карт).

Шифф рекомендует при жарке мяса на огне выбирать самые постные куски. Для свинины это вырезка, отбивные из корейки без костей.