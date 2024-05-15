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Шашлик стане "божествено" смачним, якщо ви зробите маринад з цього фрукта

Фото: Як зробити маринад для шашлику з ківі (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Маринад для шашлику - це дуже важлива річ, яка може зробити м'ясо неперевершеним, або навпаки. Є один фрукт, який може зробити шашлик просто "божественим".

Що треба додати, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Шуба".

Що треба додати до маринаду

 

Маринад на основі ківі ідеально підходить для будь-якого виду м’яса, хай то свинина, яловичина чи птиця. Цей маринад надзвичайно ефективний завдяки наявності органічних кислот, які допомагають розкласти колаген в м’ясі і зробити його більш ніжним і соковитим.

Для маринаду візьміть (розраховано на 4 порції): 

  • 1 кілограм свинячого ошийка;
  • 2 цибулини;
  • 2 ківі;
  • 2 томати;
  • сіль, перець, спеції до смаку.

Рецепт приготування 

Помийте м’ясо, обсушіть його і наріжте на середні кубики. Ківі очистіть і дрібно наріжте. Змішайте шматочки свинини з ківі, додайте спеції, посоліть, поперчіть і добре перемішайте. Поставте в холодильник на 30 хвилин.

Очистіть цибулю і наріжте її кільцями товщиною 5 міліметрів. Помідори помийте, обсушіть і наріжте кружечками товщиною 1 сантиметр.

На шампури нанизуйте свинину, цибулю і помідори. Смажте на розжареному вугіллі, періодично перевертаючи, 20 -30 хвилин. Готовий шашлик можна подавати до столу відразу. Його смак вас вразить назавжди!

 

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маринадШашлики