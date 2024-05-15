Шашлык станет "божественно" вкусным, если вы сделаете маринад из этого фрукта

Маринад для шашлыка - это очень важная вещь, которая может сделать мясо непревзойденным или наоборот. Есть один фрукт, который может сделать шашлык просто "божественным".
Что следует добавить, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Шуба".
Маринад на основе киви идеально подходит для любого вида мяса, будь то свинина, говядина или птица. Этот маринад чрезвычайно эффективен благодаря наличию органических кислот, помогающих разложить коллаген в мясе и сделать его более нежным и сочным.
Вымойте мясо, обсушите его и нарежьте на средние кубики. Киви очистите и мелко нашинкуйте. Смешайте кусочки свинины с киви, добавьте специи, посолите, поперчите и перемешайте хорошо. Поставьте в холодильник на 30 мин.
Очистите лук и нарежьте его кольцами толщиной 5 миллиметров. Помидоры промойте, обсушите и нарежьте кружочками толщиной 1 сантиметр.
На шампуры нанизывайте свинину, лук и помидоры. Жарьте на раскаленных углях, периодически переворачивая, 20 -30 минут. Готовый шашлык можно подавать на стол сразу. Его вкус вас поразит навсегда!
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Кстати, раньше мы писали, на каких дровах нельзя жарить шашлык.