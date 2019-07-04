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Это безопасно: Комаровский разрушил миф о поездке с ребенком на отдых

STYLERПерсоны    04.07.2019 - 23:05
Это безопасно: Комаровский разрушил миф о поездке с ребенком на отдых
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский дал родителям трехлетнего ребенка важный совет

Доткор Комаровский рассказал о том, может ли возникнуть у маленького ребенка "горная болезнь" при подъеме на высокогорье. Об этом известный педиатр сообщил на своей Instagram-странице.

Родители трехлетнего малыша обратились к Евгению Комаровскому с вопросом, можно ли брать ребенка в семейное путешествие в Альпы. Они хотят заехать на канатных дорогах повыше, но волнуются о том, чтобы у ребенка не развилась горная болезнь из-за кислородного голодания.

Комаровский ответил, что вероятность развития горной болезни у ребенка чрезвычайно мала, тем более, что альпийские подъемники не такие высокие, чтобы у трехлетнего малыша могли возникнуть симптомы горной болезни.

Это безопасно: Комаровский разрушил миф о поездке с ребенком на отдых

Комаровский разрушил миф об отдыхе с ребенком в горах и горной болезни (фото: inspiredbylakeland.co.uk)

"Практически уверен, что все будет безопасно, если сразу после подъема не будете нагружать его физически и последите за его состоянием", - посоветовал педиатр.

К тому же, Комаровский утверждает, что даже возникновение одышки не может стать противопоказанием к высоте.

"Ориентируйтесь на возраст и учитывайте возможности адаптации маленького ребенка", - резюмировал специалист.

Это безопасно: Комаровский разрушил миф о поездке с ребенком на отдых

Комаровский разрушил миф об отдыхе с ребенком в горах и горной болезни (фото: inspiredbylakeland.co.uk)

К слову, ранее доктор Комаровский рассказал о необходимости йода для растущего детского организма.

Ранее педиатр также поделился советом для тех родителей, чьи годовалые дети страдают от отсутствия аппетита и категорически отказываются самостоятельно есть.

Добавим, что недавно Евгений Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.

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