Шария нашли в Испании и попросили объяснений: Анатолий махал ногами и бросался на женщин

На видео видно, что Анатолий вел себя крайне агрессивно махал ногами, руками, толкал женщин. Даже со своей женой Ольгой не церемонился.

На месте конфликта разбирались охранники дома Шария, позже подъехала испанская полиция.

Вилла Шария за миллион евро

Активисты также показали, куда именно можно к Анатолию прийти в гости. Ссылка на карту здесь.

Отметим, что по информации Следствие.Инфо в августе 2019-го Шарий стал владельцем виллы в каталонском городке Рода-де-Бара.

Как свидетельствует испанский имущественный реестр, дом состоит из основного жилого этажа на 161 кв. м и подвального помещения на 69 кв. м. Вокруг дома есть сад площадью в 5,2 сотки. Также в документах указано, что сразу за земельным участком - пляж. Ориентировочная стоимость жилья - миллион евро.

Фото: вилла Шария в Испании

Анатолий Шарий продолжает свою антиукраинскую деятельность несмотря на войну

Шарий продолжает заниматься на своих медийных платформах ложью, передергиванием, манипуляциями, непрерывной и безосновательной критикой украинской власти.

Напомним, что пророссийский блогер Анатолий Шарий с февраля 2021 года объявлен в розыск по подозрению о государственной измене.

Еще в 2021 год у Зеленский ввел санкции против Шария, а в 2022 году - расширил. В частности, они касаются самого Шария, его жены Ольги, а также ООО "Информационное агентство "Шарий.Нет".