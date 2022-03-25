Шарія знайшли в Іспанії і попросили пояснень: Анатолій махав ногами і кидався на жінок

На відео видно, що Анатолій поводив себе вкрай агресивно - махав ногами, руками, штовхав жінок. Навіть зі своєю дружиною Ольгою не церемонився.

На місці конфлікту розбиралися охоронці будинку Шарія, пізніше під'їхала іспанська поліція.

Вілла Шарія за мільйон євро

Активісти також показали, куди саме можна до Анатолія прийти в гості. Посилання на карту тут.

Зазначимо, що за інформацією Слідство.Інфо, у серпні 2019-го Шарій став власником вілли у каталонському містечку Рода-де-Бара.

Як свідчить іспанський майновий реєстр, будинок складається з основного житлового поверху на 161 кв.м та підвального приміщення на 69 кв.м. Навколо будинку є сад площею у 5,2 сотки. Також у документах вказано, що одразу за земельною ділянкою - пляж. Орієнтовна вартість житла - мільйон євро.

Фото: Вілла Шарія в Іспанії

Анатолій Шарій продовжує свою антиукраїнську діяльність попри війну

Шарій продовжує займатися на своїх медійних платформах брехнею, пересмикуванням, маніпуляціями, безперервною і безпідставною критикою української влади.

Нагадаємо, що проросійський блогер Анатолій Шарій з лютого 2021 року оголошений у розшук за підозрою про державну зраду.

Ще у 2021 році Зеленський ввів санкції проти Шарія, а у 2022 році - розширив. Зокрема, вони стосуються самого Шарія, його дружини Ольги, а також ТОВ "Інформаційне агентство "Шарій.Нет".