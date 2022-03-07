Youtube заблокировал канал Шария
Фото: пророссийский блогер Анатолий Шарий (facebook.com/anatolijsharij)
Видеохостинг YouTube принял решение заблокировать в Украине канал пророссийского блогера Анатолия Шария. Также сервис закрыл канал его супруги Ольги Шарий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Михайла Федорова в Telegram.
"Канал Шария на YouTube заблокирован в Украине. Ольга Шарий и их канал Дубль тоже заблокированы", - написал министр.
Напомним, Шарий с февраля 2021 года объявлен в розыск по подозрению о государственной измене.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский еще в 2021 году ввел санкции против Шария, а в 2022 году - расширил.
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