Шарій створив партію під вибори в Раду: йдемо принижувати і карати

Анатолій Шарій йде в політику (колаж РБК-Україна)

Анатолій Шарій вирішив податися в політики і створив партію для участі у парламентських виборах

Анатолій Шарій вирішив брати участь у парламентських виборах в Україні, які відбудуться 21 липня. Скандальний блогер на своєму каналі в YouTube вже оголосив про те, що зареєстрував власну партію під нехитрою назвою "Партія Шарія". Політсила навіть нібито зареєстрована в Мін'юсті України.

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Тепер Шарій просить своїх підписників допомогти йому з логотипом і слоганом для партії, а також звернувся із закликом вступити в ряди його ПП.

"Політична партія Анатолія Шарія йде на вибори у парламент. Ми йдемо карати вогнем і мечем і ми нічого не втрачаємо. Ми можемо пройти, а можемо не пройти. Якщо ми не пройдемо, то ми не помремо. А якщо ми пройдемо, то це буде найвеселіше після обрання Зеленського", - сказав Анатолій у відеозверненні.

За словами Шарія, який часто не дуже гарно висловлювався про українців, ним опановує "гостре бажання покарати мразоту" і "викликати горіння пер**ків, таке, щоб на цьому горінні маленька, але потужна ракета могла б долетіти до кінця Сонячної системи".

При цьому Шарій запевнив, що не збирається писати "якісь суперважливі закони" і що українці будуть отримувати європейські пенсії. Тобто, його місія - як було сказано вище - "карати вогнем і мечем". Кого саме хоче "карати" Шарій, він не уточнив.

Шарій вирішив йти на вибори в Раду

Користувачів мережі здивувала заява Анатолія Шарія. При цьому юзери досить по-різному поставилися до слів блогера. Одні завзято підтримують новоспеченого політика.

О, так! Як я цього чекав. Анатолій, удачі вам. Мій голос з вами.

Знаю тепер, за кого голосувати.

Думав голосувати за "Слуга Народу", тепер буду тільки за "Партію Шарія".

Я і всі мої рідні і близькі знімаємо капелюха! Молимося за вас!

Скріншот коментарів

Але багато хто висміяв заяву Шарія.

Хай вже нарешті повертається. Пі*дюліни самі собі не отримають.

Партія ПетуШарій...

О, у нас вже є партія Шарікова. Прогресуємо.

Цирк продовжується...

Недожурналіст, рашист і пропагандист Шарій йде в політику. Ось так Україна пробиває дно...

Це якийсь сюрреалізм!

Ляшко на його дупу немає!

Скріншот коментарів

Деякі навіть пишуть іронічні вірші.

Скріншот коментаря

Разом з тим, в мережі вже знайшли деяку інформацію про "Партію Шарія".

Олена Козаченко опублікувала на своїй Facebook-сторінці пост, в якому розповіла, що політсила блогера зареєстрована в Харкові (Іванівський провулок, 5) і колись належала такому собі Жилі Анатолію, який є адвокатом. У розмові з жінкою Жила підтвердив, що у нього була партія "Об'єднана Україна". Але на запитання про те, як ця партія опинилася у Шарія, чоловік відповідати не став.

Скріншот поста

Скріншот поста

Скріншот поста

Директором "Партії Шарія" є Чекман Наталія Василівна. Розмір статутного капіталу політсили - 0 грн. Будівля за адресою Іванівський провулок, 5, в якій знаходиться головний офіс партії одіозного блогера, виглядає так:

Головний офіс "Партії Шарія"

Раніше ми писали про те, що українські політики, лідери партії "Сила людей" роздяглися заради виборів у Раду.