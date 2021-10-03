"Шаолинь года" и Арахамия за диджейским пультом: "слугам народа" раздали награды в Трускавце

Фракция "Слуга народа" бурно завершила свое заседание в Трускавце, раздав награды в необычных номинациях. Громкую вечеринку открыл руководитель СН Давид Арахамия, заняв место за диджейским пультом.
Об этом рассказала официальный представитель фракции Юлия Палийчук.
Награды в рамках премии "Слугам по заслугам" были распределены таким образом:
В номинации "Ответственность года" победил Игорь Копытин, не пропустивший ни одного заседания парламента.
"Шаолинь года" стал Николай Сольский, который провел за трибуной парламента больше всего времени.
"Настойчивость года" - Галина Третьякова, которая не смотря на хейт, не сходила со своих позиций.
"Евроинтегратор года" - Мария Мезенцева.
"Децентрализатор года" - Виталий Безгин.
"Красная кнопка года" - Людмила Буймистер - за нажатие красной кнопки во время голосования за принципиальные для партии законопроекты.
"Отец года" - Павел Сушко, как депутат, который заботится о детях с особыми потребностями.
"Инвест-няня года" - председатель ВСК по защите инвесторов Галина Янченко.
"Пчелы против меда" - Анастасия Радина за самые "болезненные" для депутатов законы.
В номинации "Количество и качество" победил Даниил Гетьманцев, как председатель комитета, который провел наибольшее количество реформ.
"Церемония награждения ежегодной премии "Слугам по заслугам". На премии работает программа "Светская жизнь" с Катей Осадчей. Программу начинает Давид Арахамия", - подписала Палийчук видео.
Видео: Давид Арахамия зажег за диджейским пультом
Напомним, что 1 октября 2021 года фракция Слуга народа собралась в Трускавце на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти. На следующий день к заседанию фракции присоединился Владимир Зеленский.