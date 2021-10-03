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"Шаолинь года" и Арахамия за диджейским пультом: "слугам народа" раздали награды в Трускавце

Автор: Светлана Мащенко

Фракция "Слуга народа" бурно завершила свое заседание в Трускавце, раздав награды в необычных номинациях. Громкую вечеринку открыл руководитель СН Давид Арахамия, заняв место за диджейским пультом.

Об этом рассказала официальный представитель фракции Юлия Палийчук.

Награды в рамках премии "Слугам по заслугам" были распределены таким образом:

  • В номинации "Ответственность года" победил Игорь Копытин, не пропустивший ни одного заседания парламента.
  • "Шаолинь года" стал Николай Сольский, который провел за трибуной парламента больше всего времени.
  • "Настойчивость года" - Галина Третьякова, которая не смотря на хейт, не сходила со своих позиций.
  • "Евроинтегратор года" - Мария Мезенцева.
  • "Децентрализатор года" - Виталий Безгин.
  • "Красная кнопка года" - Людмила Буймистер - за нажатие красной кнопки во время голосования за принципиальные для партии законопроекты.
  • "Отец года" - Павел Сушко, как депутат, который заботится о детях с особыми потребностями.
  • "Инвест-няня года" - председатель ВСК по защите инвесторов Галина Янченко.
  • "Пчелы против меда" - Анастасия Радина за самые "болезненные" для депутатов законы.
  • В номинации "Количество и качество" победил Даниил Гетьманцев, как председатель комитета, который провел наибольшее количество реформ.

"Церемония награждения ежегодной премии "Слугам по заслугам". На премии работает программа "Светская жизнь" с Катей Осадчей. Программу начинает Давид Арахамия", - подписала Палийчук видео.

Видео: Давид Арахамия зажег за диджейским пультом

Напомним, что 1 октября 2021 года фракция Слуга народа собралась в Трускавце на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти. На следующий день к заседанию фракции присоединился Владимир Зеленский.

Ранее мы писали, как выглядит элитный отель в Трускавце, где заседают "слуги народа".

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Слуга народа