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Зеленский уже на заседании СН в Трускавце: что известно о его визите

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Трускавец, Суббота 02 октября 2021 14:33
Зеленский уже на заседании СН в Трускавце: что известно о его визите Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский уже начал свое участие в заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце. Глава государства уже ознакомился с работой каждой группы, которая нарабатывает план реформ на ближайшие два года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр партии СН.

Трансформация государства

Известно, что нардепы будут работать в группах над детализацией "Плана трансформации страны", после чего презентуют свои наработки для дальнейшего обсуждения.

Президент Владимир Зеленский лично внесет предложения по шагам трансформации государства.

Речь президента

Планируется, что глава государства примет участие в обсуждении итогов работы групп, а после чего выступит с речью

Фото: Владимир Зеленский участвует в заседании СН в Трускавце (sluga-narodu.com)

Напомним, сегодня в Трускавце проходит второй день великого заседания фракции "Слуга народа" с участием офиса президента, правительства и силовиков.

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Владимир Зеленский Слуга народа
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