Зеленский уже на заседании СН в Трускавце: что известно о его визите

Президент Украины Владимир Зеленский уже начал свое участие в заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце. Глава государства уже ознакомился с работой каждой группы, которая нарабатывает план реформ на ближайшие два года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр партии СН.

Трансформация государства

Известно, что нардепы будут работать в группах над детализацией "Плана трансформации страны", после чего презентуют свои наработки для дальнейшего обсуждения.

Президент Владимир Зеленский лично внесет предложения по шагам трансформации государства.

Речь президента

Планируется, что глава государства примет участие в обсуждении итогов работы групп, а после чего выступит с речью

Фото: Владимир Зеленский участвует в заседании СН в Трускавце (sluga-narodu.com)