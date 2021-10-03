"Шаолінь року" та Арахамія за діджейським пультом: "слугам народу" роздали нагороди у Трускавці

Фракція "Слуга народу" бурхливо завершила своє засідання в Трускавці, роздавши нагороди в незвичайних номінаціях. Гучну вечірку відкрив керівник СН Давид Арахамія, зайнявши місце за діджейським пультом.

Про це розповіла офіційний представник фракції Юлія Палійчук.

"Церемонія нагородження щорічної премії "Слугам по заслугах". На премії працює програма "Світське життя" з Катею Осадчою. Програму починає Давид Арахамія", - підписала Палійчук відео.

Нагадаємо, що 1 жовтня 2021 року фракція Слуга народу зібралася в Трускавці на велику нараду за участю представників усіх гілок влади. Наступного дня до засідання фракції приєднався Володимир Зеленський.

Раніше ми писали, як виглядає елітний готель в Трускавці, де засідають "слуги народу".