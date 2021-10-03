RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Шаолінь року" та Арахамія за діджейським пультом: "слугам народу" роздали нагороди у Трускавці

Автор: Світлана Мащенко

Фракція "Слуга народу" бурхливо завершила своє засідання в Трускавці, роздавши нагороди в незвичайних номінаціях. Гучну вечірку відкрив керівник СН Давид Арахамія, зайнявши місце за діджейським пультом.

Про це розповіла офіційний представник фракції Юлія Палійчук.

Нагороди в рамках премії "Слугам по заслугах" були розподілені таким чином:

  • У номінації "Відповідальність року" переміг Ігор Копитін, який не пропустив жодного засідання парламенту.
  • "Шаолінь року" став Микола Сольський, який провів за трибуною парламенту найбільше часу.
  • "Наполегливість року" - Галина Третьякова, яка не дивлячись на хейт, не сходила зі своїх позицій.
  • "Євроінтегратор року" - Марія Мезенцева.
  • "Децентралізатор року" - Віталій Безгін.
  • "Червона кнопка року" - Людмила Буймістер - за натискання червоної кнопки під час голосування за принципові для партії законопроекти.
  • "Батько року" - Павло Сушко, як депутат, який дбає про дітей з особливими потребами.
  • "Інвест-няня року" - голова ТСК із захисту інвесторів Галина Янченко.
  • "Бджоли проти меду" - Анастасія Радіна за "найболючіші" для депутатів закони.
  • У номінації "Клькість і якість" переміг Данило Гетьманцев, як голова комітету, який провів найбільшу кількість реформ.

"Церемонія нагородження щорічної премії "Слугам по заслугах". На премії працює програма "Світське життя" з Катею Осадчою. Програму починає Давид Арахамія", - підписала Палійчук відео.

Відео: Давид Арахамія запалив за діджейським пультом

Нагадаємо, що 1 жовтня 2021 року фракція Слуга народу зібралася в Трускавці на велику нараду за участю представників усіх гілок влади. Наступного дня до засідання фракції приєднався Володимир Зеленський.

Раніше ми писали, як виглядає елітний готель в Трускавці, де засідають "слуги народу".

Читайте РБК-Україна в Google News
Слуга народа