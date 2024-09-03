Для шанувальників "Емілі в Парижі". Легкі фільми та серіали зі схожим сюжетом, які варто подивитись

Популярний американський серіал "Емілі в Парижі" розповідає про героїню, яка вирішує переїхати в Париж, і його назва вже говорить сама за себе. Захоплива історія прийшлася до смаку багатьом та здобула шалену популярність у всьому світі, а тому, якщо ви шукаєте схожі сюжети, візьміть собі на замітку кілька наступних ідей.

"Джинні та Джорджія"

Серіал має два сезони, і у центрі сюжету опиняється рішуча героїня на ім'я Джорджія. Вона приймає рішення разом зі своїми дітьми, Джинні та Остіном, переїхати на північ, проте цей шлях змін буде для них нелегким, адже на них чекають нові перепони. Чи вдасться героям подолати труднощі та залишитися вірними собі?

"План "Випадковий зв'язок"

Ця історія має три сезони, і розповідає глядачеві про парижанку Ельзу, яка в певний момент свого життя зациклюється на колишньому. Подруги приходять на допомогу і вирішують врятувати її. Для цього вони наймають чоловіка з ескорту, аби той допоміг Ельзі забути минуле. Але план починає діяти дещо інакше - настільки добре, що подруги навіть самі такого не очікували.

"Досконале поєднання"

Фільм тривалістю майже дві години розповідає про менеджерку з Лос-Анджелеса, яка починає працювати на фермі в Австралії. Там вона знайомиться із доволі загадковим та суворим місцевим мешканцем, і між ними починає виникати їхня спільна історія. А все починалося з того, що героїня прийняла рішення піти на цю роботу, аби завоювати прихильність важливого для себе клієнта.

"Я ніколи не…"

Серіал складається із чотирьох сезонів, і у центрі історії опиняється дівчина-підліток, що має індійське походження. Вона понад усе хоче стати популярною, проте, враховуючи її коло спілкування, родину, власні сумніви й почуття ця задача не здається їй такою легкою, а тому героїні доведеться зіштовхнутися зі своїми страхами, щоб зрозуміти, що їй насправді потрібно.

"Girls5eva"

Cитком розповідає про учасниць відомого в 90-х гурту, які здобули популярність завдяки своєму одному хіту. Вони планують повернутися на сцену. Ггероїні шукають цікаві, кумедні та нестандартні рішення, переживаючи разом з цим особисті та сімейні проблеми, а також - всі радощі та смутки кризи середнього віку. Серіал має три сезони.