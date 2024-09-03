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Для поклонников "Эмили в Париже". Легкие фильмы и сериалы с похожим сюжетом, которые стоит посмотреть

Вторник 03 сентября 2024 19:45
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Для поклонников "Эмили в Париже". Легкие фильмы и сериалы с похожим сюжетом, которые стоит посмотреть Фильмы и сериалы, по сюжету подобные на "Эмили в Париже" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

Популярный американский сериал "Эмили в Париже" рассказывает о героине, которая решает переехать в Париж, и его название уже говорит само за себя. Увлекательная история пришлась по вкусу многим и получила безумную популярность во всем мире, а потому, если вы ищете похожие сюжеты, возьмите себе на заметку несколько следующих идей.

Что посмотреть, похожего на этот легкий комедийно-драматический сериал, пишет РБК-Украина (проект Styler).

"Джинни и Джорджия"

Сериал имеет два сезона, и в центре сюжета оказывается решительная героиня по имени Джорджия. Она принимает решение вместе со своими детьми, Джинни и Остином, переехать на север, однако этот путь перемен будет для них нелегким, ведь их ждут новые преграды. Удастся ли героям преодолеть трудности и остаться верными себе?

"План "Случайная связь"

Эта история состоит из трех сезонов, и рассказывает зрителю о парижанке Эльзе, которая в определенный момент своей жизни зацикливается на бывшем. Подруги приходят на помощь и решают спасти ее. Для этого они нанимают мужчину из эскорта, чтобы тот помог Эльзе забыть прошлое. Но план начинает действовать несколько иначе - настолько хорошо, что подруги даже сами такого не ожидали.

"Идеальное сочетание"

Фильм продолжительностью почти два часа рассказывает о менеджере из Лос-Анджелеса, которая начинает работать на ферме в Австралии. Там она знакомится с довольно загадочным и суровым местным жителем, и между ними начинает возникать их общая история. А все начиналось с того, что героиня приняла решение пойти на эту работу, чтобы завоевать расположение важного для себя клиента.

"Я никогда не…"

Сериал из четырех сезонов рассказывает историю девушки-подростка, имеющую индийское происхождение. Она больше всего хочет стать популярной, однако, учитывая ее круг общения, семью, собственные сомнения и чувства, эта задача не кажется ей такой легкой, а потому героине придется столкнуться со своими страхами, чтобы понять, что ей действительно нужно.

"Girls5eva"

Cитком рассказывает об участницах известной в 90-х группе, которые получили популярность благодаря своему одному хиту. Они планируют возвратиться на сцену. Героини ищут интересные, забавные и нестандартные решения, переживая вместе с этим личные и семейные проблемы, а также - все радости и печали кризиса среднего возраста. Сериал состоит из трех сезонов.

Ранее мы писали о том, что актриса из "Эмили в Париже" появилась в кадре в кеппи от украинского бренда.

Также звезды этой ленты показывали фото со съемок в цветах украинского флага.

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