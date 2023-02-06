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Безумно вкусный паштет из курицы, который готовится за 2 минуты: рецепт

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Понедельник 06 февраля 2023 18:56
Безумно вкусный паштет из курицы, который готовится за 2 минуты: рецепт Как быстро приготовить куриный паштет (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Куриное филе является одним из самых вкусных видов мяса. Но оно часто получается достаточно сухим. Идеальным вариантом станет приготовление из него паштета. Несколько ложек йогурта и поджаренные грецкие орехи придадут блюду непревзойденного вкуса.

Рецептом куриного паштета поделился одесский шеф-повар Андрей Величко на своей странице Facebook.

Рецепт куриного паштета

"Наверное, вы варили хоть раз бульон из домашней курицы. Не бройлерной, такой что продают на наших базарах бабушки. А разваренная, мягкая ножка той же курочки с домашней яичной лапшой - это едва ли не самое лучшее блюдо из птицы. А вот грудка, честно говоря, мне всегда была сухой.Ну не фанат я "белого мяса", но пище пропадать нельзя. Так я нашел способ (точнее этот рецепт изобрела моя жена, а я его традиционно немного украл), как сухое мясо из бульона сделать безумно вкусным", - говорит повар.

Величко советует попробовать приготовить паштет из куриной грудки. По его словам, процесс приготовления займет 2 минуты. Отмечает, что этот рецепт можно использовать почти для любого мяса, из которого варили бульон и оно стало сухим.

Ингредиенты:

  • 2 куриные грудки (желательно с кожей) или другое мясо из бульона
  • 50 г поджаренных и очищенных грецких орехов
  • 1 чайная ложка паприки
  • щепотка специй мира
  • 3-4 ст ложки крем-сыра или сыра лабане
  • 50 г жирного йогурта
  • 2 ст ложки льняного масла (или другого любимого)
  • соль, перец по вкусу

Как приготовить:

  1. Все ингредиенты перебейте в чаше блендера до однородной пастообразной массы.
  2. Если смесь получается густая и не перебивается - добавьте или немного бульона, или еще больше йогурта. Вы должны получить крем - пастообразный паштет или намазку. По текстуре и технологии приготовления такое блюдо более похоже на "рийет" (французский rillettes).
  3. Поджарьте хлеб на сливочном масле и нанесите на него куриную намазку. Подавать можно с салатом или маринованными овощами - помидорами и огурцами.

Безумно вкусный паштет из курицы, который готовится за 2 минуты: рецептКуриный паштет по рецепту Андрея Величко (фото: Chef Andrii Velychko)

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