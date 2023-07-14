Шахраї "від ПриватБанку" придумали жорстку аферу. Гроші може втратити кожен

Шахраї зовсім знахабніли, і дуже жорсткими способами видурюють в українців гроші. Вони вдаються до криків, залякування, погроз, аби отримати бажане.
Про одну зі схем Styler розповіла жінка, яка ледь не втрапила до пастки.
За словами 69-річної жінки, до неї зателефонувала "співробітниця" ПриватБанку, яка сказала, що з її картки невідомі вже тричі намагалися вивести гроші.
Щоб захистити рахунок, власниці треба всього лише назвати дані картки: 16 цифр, термін дії, і тризначний CVV код.
Коли жінка почала з'ясовувати деталі, "робітниця банку" почала кричати і погрожувати.
"Представниця ПриватБанку" перейшла на грубощі і буквально кричала на власницю рахунку.
"То що, я даю добро? Нехай ваші гроші знімають?!" - вигукувала аферистка.
Клієнтка банку рознервувалася, але не розгубилася, і вирішила зателефонувати паралельно родичам, аби спитати, що робити.
Тим часом шахрайка почула характерний сигнал додаткової лінії і стала кричати:
"Я знаю, що ви телефонуєте 3700 (контактний центр ПриватБанку), поки ви будете щось з'ясовувати, ваші гроші зникнуть!"
В результаті жінку так залякали, що вона таки назвала 16 цифр кредитної картки "Універсальна", на якій в неї 35 тисяч, але інші цифри не стала називати. На цьому шахраї заспокоїлись і зв'язок перервався.
Головне, що вам треба пам'ятати: співробітники банку не будуть вам телефонувати і щось вимагати. Якщо таке трапляється, просто кладіть слухавку.
Справжній співробітник банку не буде просити повний номер картки (16 цифр), і тим паче термін дії картки і CVV-код.
Він не буде на вас кричати і навіть підвищувати голос. Всі розмови з клієнтами записуються, і після такого спілкування співробітника просто звільнять.
Якщо така ситуація трапилася з вами, і ви назвали якісь свої дані (навіть неповні), краще заблокувати картку і потім її перевипустити. Заблокувати можна в додатку Privat24, або за телефоном 3700 (цілодобово).
Щоб отримати нову картку з новим номером вам потрібно буде звернутися до відділення банку, взявши з собою паспорт й ідентифікаційний код.
Для того, щоб клієнт пройшов верифікацію (підтвердив свою особистість), вас можуть спитати про таке:
Такі дані ви маєте надати, якщо, наприклад, хочете провести певні операції з карткою, які потребують конфіденційності: змінити фінансовий номер, заблокувати або розблокувати картку тощо.
Будьте обережні і уважні, щоб не стати жертвою аферистів.
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