Шахраї "від ПриватБанку" придумали жорстку аферу. Гроші може втратити кожен

Як шахраї намагаються видурити гроші

За словами 69-річної жінки, до неї зателефонувала "співробітниця" ПриватБанку, яка сказала, що з її картки невідомі вже тричі намагалися вивести гроші.

Щоб захистити рахунок, власниці треба всього лише назвати дані картки: 16 цифр, термін дії, і тризначний CVV код.

Коли жінка почала з'ясовувати деталі, "робітниця банку" почала кричати і погрожувати.

"Якщо ви не надасте дані, ви залишитеся без грошей!"

"Представниця ПриватБанку" перейшла на грубощі і буквально кричала на власницю рахунку.

"То що, я даю добро? Нехай ваші гроші знімають?!" - вигукувала аферистка.

Клієнтка банку рознервувалася, але не розгубилася, і вирішила зателефонувати паралельно родичам, аби спитати, що робити.

Тим часом шахрайка почула характерний сигнал додаткової лінії і стала кричати:

"Я знаю, що ви телефонуєте 3700 (контактний центр ПриватБанку), поки ви будете щось з'ясовувати, ваші гроші зникнуть!"

В результаті жінку так залякали, що вона таки назвала 16 цифр кредитної картки "Універсальна", на якій в неї 35 тисяч, але інші цифри не стала називати. На цьому шахраї заспокоїлись і зв'язок перервався.

Що робити, якщо таке трапилося

Головне, що вам треба пам'ятати: співробітники банку не будуть вам телефонувати і щось вимагати. Якщо таке трапляється, просто кладіть слухавку.

Справжній співробітник банку не буде просити повний номер картки (16 цифр), і тим паче термін дії картки і CVV-код.

Він не буде на вас кричати і навіть підвищувати голос. Всі розмови з клієнтами записуються, і після такого спілкування співробітника просто звільнять.

Якщо така ситуація трапилася з вами, і ви назвали якісь свої дані (навіть неповні), краще заблокувати картку і потім її перевипустити. Заблокувати можна в додатку Privat24, або за телефоном 3700 (цілодобово).

Щоб отримати нову картку з новим номером вам потрібно буде звернутися до відділення банку, взявши з собою паспорт й ідентифікаційний код.

Що може спитати справжній представник банку

Для того, щоб клієнт пройшов верифікацію (підтвердив свою особистість), вас можуть спитати про таке:

останні 4 цифри рахунку

прізвище, ім'я, по батькові

повну дату народження

кодове слово, яке ви вказували при відкритті рахунку (наприклад, ваше дівоче прізвище, або дівоче прізвище вашої матері)

Такі дані ви маєте надати, якщо, наприклад, хочете провести певні операції з карткою, які потребують конфіденційності: змінити фінансовий номер, заблокувати або розблокувати картку тощо.

Будьте обережні і уважні, щоб не стати жертвою аферистів.