Мошенники "от ПриватБанка" придумали жесткую аферу. Деньги может потерять каждый

Как мошенники пытаются выманить деньги

По словам 69-летней женщины, ей позвонила "сотрудница" ПриватБанка, которая сказала, что с ее карточки неизвестные уже трижды пытались вывести деньги.

Чтобы защитить счет, владелице нужно всего лишь назвать данные карты: 16 цифр, срок действия, и трехзначный CVV код.

Когда женщина принялась выяснять детали, "работница банка" начала кричать и угрожать.

"Если вы не предоставите данные, вы останетесь без денег!"

"Представительница ПриватБанка" перешла на грубость и буквально кричала на владелицу счета.

"Так что, я даю добро? Пусть ваши деньги снимают?!" - выкрикивала аферистка.

Клиентка банка разнервничалась, но не растерялась, и решила позвонить параллельно родственникам, чтобы спросить, что делать.

Между тем мошенница услышала характерный сигнал дополнительной линии и стала кричать:

"Я знаю, что вы звоните 3700 (контактный центр ПриватБанка), пока вы будете что-то выяснять, ваши деньги исчезнут!"

В результате женщину так запугали, что она назвала 16 цифр кредитной карты "Универсальная", на которой у нее 35 тысяч, но другие цифры не стала называть. На этом мошенники успокоились и связь прервалась.

Что делать, если такое случилось

Главное, что вам нужно помнить: сотрудники банка не будут вам звонить и что-то требовать. Если такое случается, просто кладите трубку.

Настоящий сотрудник банка не будет просить полный номер карты (16 цифр), и тем более срок действия карты и CVV-код.

Он не будет на вас кричать и даже повышать голос. Все разговоры с клиентами записываются, и после такого общения сотрудника просто уволят.

Если такая ситуация случилась с вами, и вы назвали какие-то свои данные (даже неполные), лучше заблокировать карту и затем ее перевыпустить. Заблокировать можно в приложении Privat24 или по телефону 3700 (круглосуточно).

Чтобы получить новую карточку с новым номером, вам нужно будет обратиться в отделение банка, взяв с собой паспорт и идентификационный код.

Что может спросить настоящий представитель банка

Для того чтобы клиент прошел верификацию (подтвердил свою личность), вас могут спросить о следующем:

последние 4 цифры счета

фамилию, имя, отчество

полную дату рождения

кодовое слово, которое вы указывали при открытии счета (например, ваша девичья фамилия, или девичья фамилия вашей матери)

Такие данные вы должны предоставить, если, например, хотите провести определенные операции с картой, требующие конфиденциальности: изменить финансовый номер, заблокировать или разблокировать карту и т. д.

Будьте осторожны и бдительны, чтобы не стать жертвой мошенников.