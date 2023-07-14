Мошенники "от ПриватБанка" придумали жесткую аферу. Деньги может потерять каждый

Мошенники совсем обнаглели, и очень жесткими способами выманивают у украинцев деньги. Они прибегают к крикам, запугиванию, угрозам, чтобы получить желаемое.
Об одной из схем Styler рассказала женщина, чуть не попавшая в ловушку.
По словам 69-летней женщины, ей позвонила "сотрудница" ПриватБанка, которая сказала, что с ее карточки неизвестные уже трижды пытались вывести деньги.
Чтобы защитить счет, владелице нужно всего лишь назвать данные карты: 16 цифр, срок действия, и трехзначный CVV код.
Когда женщина принялась выяснять детали, "работница банка" начала кричать и угрожать.
"Представительница ПриватБанка" перешла на грубость и буквально кричала на владелицу счета.
"Так что, я даю добро? Пусть ваши деньги снимают?!" - выкрикивала аферистка.
Клиентка банка разнервничалась, но не растерялась, и решила позвонить параллельно родственникам, чтобы спросить, что делать.
Между тем мошенница услышала характерный сигнал дополнительной линии и стала кричать:
"Я знаю, что вы звоните 3700 (контактный центр ПриватБанка), пока вы будете что-то выяснять, ваши деньги исчезнут!"
В результате женщину так запугали, что она назвала 16 цифр кредитной карты "Универсальная", на которой у нее 35 тысяч, но другие цифры не стала называть. На этом мошенники успокоились и связь прервалась.
Главное, что вам нужно помнить: сотрудники банка не будут вам звонить и что-то требовать. Если такое случается, просто кладите трубку.
Настоящий сотрудник банка не будет просить полный номер карты (16 цифр), и тем более срок действия карты и CVV-код.
Он не будет на вас кричать и даже повышать голос. Все разговоры с клиентами записываются, и после такого общения сотрудника просто уволят.
Если такая ситуация случилась с вами, и вы назвали какие-то свои данные (даже неполные), лучше заблокировать карту и затем ее перевыпустить. Заблокировать можно в приложении Privat24 или по телефону 3700 (круглосуточно).
Чтобы получить новую карточку с новым номером, вам нужно будет обратиться в отделение банка, взяв с собой паспорт и идентификационный код.
Для того чтобы клиент прошел верификацию (подтвердил свою личность), вас могут спросить о следующем:
Такие данные вы должны предоставить, если, например, хотите провести определенные операции с картой, требующие конфиденциальности: изменить финансовый номер, заблокировать или разблокировать карту и т. д.
Будьте осторожны и бдительны, чтобы не стать жертвой мошенников.
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