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Мошенники "от ПриватБанка" придумали жесткую аферу. Деньги может потерять каждый

Как работает схема мошенничества (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Мошенники совсем обнаглели, и очень жесткими способами выманивают у украинцев деньги. Они прибегают к крикам, запугиванию, угрозам, чтобы получить желаемое.

Об одной из схем Styler рассказала женщина, чуть не попавшая в ловушку.

Как мошенники пытаются выманить деньги

По словам 69-летней женщины, ей позвонила "сотрудница" ПриватБанка, которая сказала, что с ее карточки неизвестные уже трижды пытались вывести деньги.

Чтобы защитить счет, владелице нужно всего лишь назвать данные карты: 16 цифр, срок действия, и трехзначный CVV код.

Когда женщина принялась выяснять детали, "работница банка" начала кричать и угрожать.

"Если вы не предоставите данные, вы останетесь без денег!"

"Представительница ПриватБанка" перешла на грубость и буквально кричала на владелицу счета.

"Так что, я даю добро? Пусть ваши деньги снимают?!" - выкрикивала аферистка.

Клиентка банка разнервничалась, но не растерялась, и решила позвонить параллельно родственникам, чтобы спросить, что делать.

Между тем мошенница услышала характерный сигнал дополнительной линии и стала кричать:

"Я знаю, что вы звоните 3700 (контактный центр ПриватБанка), пока вы будете что-то выяснять, ваши деньги исчезнут!"

В результате женщину так запугали, что она назвала 16 цифр кредитной карты "Универсальная", на которой у нее 35 тысяч, но другие цифры не стала называть. На этом мошенники успокоились и связь прервалась.

Что делать, если такое случилось

Главное, что вам нужно помнить: сотрудники банка не будут вам звонить и что-то требовать. Если такое случается, просто кладите трубку.

Настоящий сотрудник банка не будет просить полный номер карты (16 цифр), и тем более срок действия карты и CVV-код.

Он не будет на вас кричать и даже повышать голос. Все разговоры с клиентами записываются, и после такого общения сотрудника просто уволят.

Если такая ситуация случилась с вами, и вы назвали какие-то свои данные (даже неполные), лучше заблокировать карту и затем ее перевыпустить. Заблокировать можно в приложении Privat24 или по телефону 3700 (круглосуточно).

Чтобы получить новую карточку с новым номером, вам нужно будет обратиться в отделение банка, взяв с собой паспорт и идентификационный код.

Что может спросить настоящий представитель банка

Для того чтобы клиент прошел верификацию (подтвердил свою личность), вас могут спросить о следующем:

  • последние 4 цифры счета
  • фамилию, имя, отчество
  • полную дату рождения
  • кодовое слово, которое вы указывали при открытии счета (например, ваша девичья фамилия, или девичья фамилия вашей матери)

Такие данные вы должны предоставить, если, например, хотите провести определенные операции с картой, требующие конфиденциальности: изменить финансовый номер, заблокировать или разблокировать карту и т. д.

Будьте осторожны и бдительны, чтобы не стать жертвой мошенников.

Ранее мы писали, что в Киеве показали мошенницу, которая "кидала" салоны красоты на дорогостоящие процедуры.

Также читайте, что мошенники от имени Укрпочты обещали украинцам 3 тысячи евро.

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