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Шахраї від імені Укрпошти обіцяють українцям 3 тисячі євро: як працює схема

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Україна, Четвер 20 жовтня 2022 18:30
Шахраї від імені Укрпошти обіцяють українцям 3 тисячі євро: як працює схема Колаж РБК-Україна: Укрпошта розсилає "виграші"
Автор: Світлана Мащенко

В месенджери українцям почали приходити повідомлення про казкові розіграші від Укрпошти. Якщо ви отримали щось подібне, будьте обережні і не "ведіться" на обіцянки казково й швидко розбагатіти.

Як виглядає схема аферистів - читайте нижче в матеріалі Styler.

"Фінансова допомога Укрпошти! За допомогою анкети ви матимете шанс отримати 3000 euro", - заманливо запрошують на першій сторінці. Нижче - зображення Володимира Зеленського з марками про воєнний корабель, а також будівлі Укрпошти, де скупчилося багато людей.

Шахраї від імені Укрпошти обіцяють українцям 3 тисячі євро: як працює схема

Якщо погортати нижче, ви бачите коментарі, звісно ж від ботів, які під іменами типу Хуан Карлос чи Марія Лопес запевняють, що вони, мовляв, не вірили, але "виграти реально!"

Шахраї від імені Укрпошти обіцяють українцям 3 тисячі євро: як працює схема

На цій же сторінці вам запропонують пройти просте опитування з чотирьох питань: чи знаєте ви Укрпошту, як до неї ставитесь, скільки вам років, якої ви статі.

Шахраї від імені Укрпошти обіцяють українцям 3 тисячі євро: як працює схемаШахраї від імені Укрпошти обіцяють українцям 3 тисячі євро: як працює схемаШахраї від імені Укрпошти обіцяють українцям 3 тисячі євро: як працює схемаШахраї від імені Укрпошти обіцяють українцям 3 тисячі євро: як працює схемаШахраї від імені Укрпошти обіцяють українцям 3 тисячі євро: як працює схема

Після того, як опитування завершене, ви зможете спробувати обрати приз. Звісно, ж ви "виграєте 3000" євро.

Шахраї від імені Укрпошти обіцяють українцям 3 тисячі євро: як працює схемаШахраї від імені Укрпошти обіцяють українцям 3 тисячі євро: як працює схема

Але вам треба буде завершити реєстрацію, заповнивши свої контактні дані, а також розіслати це посилання 20-ти друзям.

Шахраї від імені Укрпошти обіцяють українцям 3 тисячі євро: як працює схема

Такого ми не радимо робити. Ви або втратите свої гроші, або просто виглядатимете смішно з цими посиланнями.

Цікаво, що аналогічні посилання приходять не тільки від поштового сервісу, а й від мережі заправних станцій Shell.

Шахраї від імені Укрпошти обіцяють українцям 3 тисячі євро: як працює схема

Пам'ятайте: безкоштовний сир тільки в мишоловці!

Раніше ми писали, що шахраї "розводять" українців на десятки тисяч просто біля банкоматів.

Також читайте, що робити, якщо ви стали жертвою шахраїв.

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