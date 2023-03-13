ua ru
Пн, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Києві показали шахрайку, яка "кидала" салони краси на дорогезні процедури (відео)

Новость на русском →
Київ, Понеділок 13 березня 2023 16:10
В Києві показали шахрайку, яка "кидала" салони краси на дорогезні процедури (відео) Шахрайство з салонами краси викрили в Києві (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

В Києві шахрайка ходила по салонах краси і одурювала їх на тисячі гривень. Жінка замовляла й отримувала дорогі послуги, а потім просто зникала.

Про подробиці інциденту розповідається у "Сніданку з 1+1".

Як працювала шахрайка

В одному з салонів краси дівчина замовила дороге комплексне обслуговування: тонування волосся, укладку брів, педикюр. Сума чеку склала 6 тисяч гривень. Під час розрахунку щось пішло не так з інтернет-банкінгом.

Оскільки дівчина викликала довіру, виглядала і поводилася "дорого", жодних підозр вона не викликала. Тож коли вона попросила сходити в авто за готівкою, та ще й залишила під заставу сумочку, їй повірили. Але красуня вийшла і не повернулася.

Клієнтка мала досить специфічний вигляд - була вдягнена в мусульманський головний убір. Вона попросила, щоб її не обслуговували чоловіки, і щоб вона не обслуговувалася поруч з чоловіками.

В іншому салоні краси дівчина обслужилася вже на понад 7 тисяч гривень, записавшись на все, що вона могла зробити в один день. Клієнтка сказала, що живе в цьому ж будинку, і їй повірили. Вона вийшла "за грошима" і не повернулась.

Цікаво, що всі майстри кажуть - дівчина була привітна, багато розповідала про себе, багатого чоловіка, викликала довіру і всім подобалася.

Що кажуть психологи і юристи

Психолог-криміналіст Юрій Ірхін каже, що це класична шахрайка, яка має приємний вигляд і дуже швидко входить в довіру.

"Викликати довіру - не можна бути непривабливою людиною. Щоб викликати довіру, треба якимось чином себе створити. Тому всі шахраї досконало володіють методами психологічного впливу", - говорить експерт.

Юристи кажуть, що у сфері послуг треба себе убезпечувати договором публічної оферти, в якому будуть прописані умови передоплати.

Також з клієнтом варто підписати угоду-погодження ще до початку процедури. У цій інформаційній угоді треба попросити паспортні дані. На цій стадії шахраї зазвичай самоусуваються.

Раніше ми писали про аферу з OLX-доставкою.

Крім того читайте, що шахраї від імені Укрпошти обіцяли українцям 3 тисячі євро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Афера обман шахраї