В Києві показали шахрайку, яка "кидала" салони краси на дорогезні процедури (відео)
В Києві шахрайка ходила по салонах краси і одурювала їх на тисячі гривень. Жінка замовляла й отримувала дорогі послуги, а потім просто зникала.
Про подробиці інциденту розповідається у "Сніданку з 1+1".
Як працювала шахрайка
В одному з салонів краси дівчина замовила дороге комплексне обслуговування: тонування волосся, укладку брів, педикюр. Сума чеку склала 6 тисяч гривень. Під час розрахунку щось пішло не так з інтернет-банкінгом.
Оскільки дівчина викликала довіру, виглядала і поводилася "дорого", жодних підозр вона не викликала. Тож коли вона попросила сходити в авто за готівкою, та ще й залишила під заставу сумочку, їй повірили. Але красуня вийшла і не повернулася.
Клієнтка мала досить специфічний вигляд - була вдягнена в мусульманський головний убір. Вона попросила, щоб її не обслуговували чоловіки, і щоб вона не обслуговувалася поруч з чоловіками.
В іншому салоні краси дівчина обслужилася вже на понад 7 тисяч гривень, записавшись на все, що вона могла зробити в один день. Клієнтка сказала, що живе в цьому ж будинку, і їй повірили. Вона вийшла "за грошима" і не повернулась.
Цікаво, що всі майстри кажуть - дівчина була привітна, багато розповідала про себе, багатого чоловіка, викликала довіру і всім подобалася.
Що кажуть психологи і юристи
Психолог-криміналіст Юрій Ірхін каже, що це класична шахрайка, яка має приємний вигляд і дуже швидко входить в довіру.
"Викликати довіру - не можна бути непривабливою людиною. Щоб викликати довіру, треба якимось чином себе створити. Тому всі шахраї досконало володіють методами психологічного впливу", - говорить експерт.
Юристи кажуть, що у сфері послуг треба себе убезпечувати договором публічної оферти, в якому будуть прописані умови передоплати.
Також з клієнтом варто підписати угоду-погодження ще до початку процедури. У цій інформаційній угоді треба попросити паспортні дані. На цій стадії шахраї зазвичай самоусуваються.
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