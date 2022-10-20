Шахраї від імені Укрпошти обіцяють українцям 3 тисячі євро: як працює схема

"Фінансова допомога Укрпошти! За допомогою анкети ви матимете шанс отримати 3000 euro", - заманливо запрошують на першій сторінці. Нижче - зображення Володимира Зеленського з марками про воєнний корабель, а також будівлі Укрпошти, де скупчилося багато людей.

Якщо погортати нижче, ви бачите коментарі, звісно ж від ботів, які під іменами типу Хуан Карлос чи Марія Лопес запевняють, що вони, мовляв, не вірили, але "виграти реально!"

На цій же сторінці вам запропонують пройти просте опитування з чотирьох питань: чи знаєте ви Укрпошту, як до неї ставитесь, скільки вам років, якої ви статі.

Після того, як опитування завершене, ви зможете спробувати обрати приз. Звісно, ж ви "виграєте 3000" євро.

Але вам треба буде завершити реєстрацію, заповнивши свої контактні дані, а також розіслати це посилання 20-ти друзям.

Такого ми не радимо робити. Ви або втратите свої гроші, або просто виглядатимете смішно з цими посиланнями.

Цікаво, що аналогічні посилання приходять не тільки від поштового сервісу, а й від мережі заправних станцій Shell.

Пам'ятайте: безкоштовний сир тільки в мишоловці!