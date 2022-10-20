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Мошенники от имени Укрпочты обещают украинцам 3 тысячи евро: как работает схема

Коллаж РБК-Украина: Укрпочта рассылает "выигрыши"
Автор: Светлана Мащенко

В мессенджеры украинцам стали приходить сообщения о сказочных розыгрышах от Укрпочты. Если вы получили нечто подобное, будьте осторожны и не "ведитесь" на обещания сказочно и быстро разбогатеть.

Как выглядит схема аферистов – читайте ниже в материале Styler.

"Финансовая помощь Укрпочты! С помощью анкеты у вас будет шанс получить 3000 euro", – заманчиво приглашают на первой странице.

Ниже – изображение Владимира Зеленского с марками о военном корабле, а также здания Укрпочты, где скопилось много людей.

Если полистать ниже, вы видите комментарии, конечно от ботов, которые под именами типа Хуан Карлос или Мария Лопес уверяют, что они, мол, не верили, но "выиграть реально!"

На этой же странице вам предложат пройти простой опрос по четырем вопросам: знаете ли вы Укрпочту, как к ней относитесь, сколько вам лет, какого вы пола.

После завершения опроса вы можете попытаться выбрать приз. Конечно, вы "выиграете 3000" евро.

Но вам нужно будет завершить регистрацию, заполнив свои контактные данные, а также разослать эту ссылку 20-ти друзьям.

Такого мы не рекомендуем делать. Вы либо потеряете свои деньги, либо просто будете выглядеть смешно с этими ссылками.

Интересно, что аналогичные ссылки приходят не только от почтового сервиса, но от сети заправочных станций Shell.

Помните: бесплатный сыр только в мышеловке!

Ранее мы писали, что мошенники "разводят" украинцев на десятки тысяч прямо у банкоматов.

Также читайте, что делать, если вы стали жертвой мошенников.

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