Сергій Притула попередив українців про шахраїв, які діють від його імені. Що треба знати

Сергій Притула звернувся до українців із попередженням про шахраїв, які створили липову сторінку у соцмережах і від його імені розсилають повідомлення про те, що у нього можна замовити "документи" для перетину кордону і для відкупу від ТЦК.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Сергія Притули у Facebook.

Як діють шахраї

"З пустого профілю російською мовою скидають повідомлення "Як відкупитись від ТЦК і як звалити з України". Все сходиться! Точно Сергій Притула Team. Не ведіться на цей розводняк", - написав волонтер.

Також він додав, що до кіберполіції вже звернувся із відповідною заявою. До свого посту волонтер прикріпив скриншоти шахрайської сторінки із фото Сергія Притули на аватарці та повідомлення, яке масово розсилають українцям.

Шахраї пропонують від імені відомого волонтера наступні "послуги":

документ від ТЦК, пред'явивши який, вас одразу відпустять. Ціна такого - 100 доларів

такий же документ, але з опцією видалення із бази ТЦК коштує 9 800 доларів

документ для одноразового перетину кордону - 3 600 доларів

документ для багаторазового перетину кордону - 13 200 доларів

Скриншоти сторінки та повідомлення шахраїв (фото: facebook.com/serhiyprytula)

На пост Притули відреагувало багато українців. Дехто у коментарях зізнався, що також отримав таке повідомлення, але у мережі Instagram, і вже поскаржився на шахрайство.

Деякі українці жартують, що варто змінити реквізити шахраїв на банківський рахунок благодійного фонду Притули і таким чином назбирати багато донатів.

Реакція українців на дії шахраїв, які прикриваються Притулою (скриншот)