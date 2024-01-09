Шахраї почали маскуватися під Укрпошту. Ось що треба знати, щоб не "влетіти" на гроші

Як розпізнати шахрайське повідомлення

"На жаль, активізувалися шахрайські розсилки нашим клієнтам. Приклад SMS-повідомлень з неправдивим статусом обробки посилки та сумнівними посиланнями на зображенні", - заявляють в Укрпошті.

Як не стати жертвою шахраїв:

не переходьте за сумнівними посиланнями. Єдиними офіційними сайтами Укрпошти є https://www.ukrposhta.ua/ua та інтернет-магазин: https://postmark.ukrposhta.ua/

отримуйте дані про надходження посилки лише на офіційному сайті Укрпошти або у застосунку

перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням даних - навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт

не повідомляйте стороннім людям коди-підтвердження

не відкривайте повідомлення, які вважаєте підозрілими

"Якщо ви все ж ввели свої дані та/або дані своїх платіжних карт на фішингових сайтах, радимо негайно звернутися до технічної підтримки вашого банку. Служба інформаційної безпеки Укрпошти вже займається розв'язанням цього питання", - зазначають працівники Укрпошти.

Ось так виглядають шахрайські повідомлення (фото: Telegram/Укрпошта)

Що робити, якщо стали жертвою кібершахраїв

Якщо з вашої банківської картки таки зняли кошти шахраї, треба звертатись у кіберполіцію. Це можна зробити, надіславши заяву на електронну адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua. Або ж можна зателефонувати - 0 800 50 51 70 (понеділок - п’ятниця з 09:00 до 18:00).

Також можна на сайті кіберполіції заповнити форму зворотного зв’язку за цим посиланням. У формі слід вибрати "Надіслати", тоді вказати усю необхідні дані.