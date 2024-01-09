Шахраї почали маскуватися під Укрпошту. Ось що треба знати, щоб не "влетіти" на гроші

Українцям почав проходити новий тип повідомлень від шахраїв, які маскуються під Укрпошту. У тексті зловмисники заявляють про те, що начебто посилка затримується, а для оновлення даних потрібно перейти за посиланням, яке насправді є фішинговим.
Якщо людина перейде по ньому, то шахраї можуть отримати доступ до персональних даних та банківських рахунків.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Укрпошти в Telegram.
"На жаль, активізувалися шахрайські розсилки нашим клієнтам. Приклад SMS-повідомлень з неправдивим статусом обробки посилки та сумнівними посиланнями на зображенні", - заявляють в Укрпошті.
Як не стати жертвою шахраїв:
"Якщо ви все ж ввели свої дані та/або дані своїх платіжних карт на фішингових сайтах, радимо негайно звернутися до технічної підтримки вашого банку. Служба інформаційної безпеки Укрпошти вже займається розв'язанням цього питання", - зазначають працівники Укрпошти.
Якщо з вашої банківської картки таки зняли кошти шахраї, треба звертатись у кіберполіцію. Це можна зробити, надіславши заяву на електронну адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua. Або ж можна зателефонувати - 0 800 50 51 70 (понеділок - п’ятниця з 09:00 до 18:00).
Також можна на сайті кіберполіції заповнити форму зворотного зв’язку за цим посиланням. У формі слід вибрати "Надіслати", тоді вказати усю необхідні дані.
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