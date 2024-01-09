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Мошенники начали маскироваться под Укрпочту. Вот что нужно знать, чтобы не "влететь" на деньги

Как распознать мошенническое сообщение (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Украинцам начал проходить новый тип сообщений от мошенников, которые маскируются под Укрпочту. В тексте злоумышленники заявляют о том, что посылка якобы задерживается, а для обновления данных нужно перейти по ссылке, которая на самом деле является фишинговой.

Если человек перейдет по ней, то мошенники могут получить доступ к персональным данным и банковским счетам.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Укрпочты в Telegram.

Как распознать мошенническое сообщение

"К сожалению, активизировались мошеннические рассылки нашим клиентам. Пример SMS-сообщений с ложным статусом обработки посылки и сомнительными ссылками на изображение", - заявляют в Укрпочте.

Как не стать жертвой мошенников:

  • не переходите по сомнительным ссылкам. Единственными официальными сайтами Укрпочты являются https://www.ukrposhta.ua/ru и интернет-магазин: https://postmark.ukrposhta.ua/
  • получайте данные о поступлении посылки только на официальном сайте Укрпочты или в приложении
  • проверяйте правильность URL-адреса сайта перед вводом данных - даже малейшее несоответствие может означать, что пользователь попал на фишинговый сайт
  • не сообщайте посторонним людям коды-подтверждения
  • не открывайте сообщения, которые считаете подозрительными

"Если вы все же ввели свои данные и/или данные своих платежных карт на фишинговых сайтах, рекомендуем немедленно обратиться к технической поддержке вашего банка. Служба информационной безопасности Укрпочты уже занимается решением этого вопроса", - отмечают работники Укрпочты.

Вот так выглядят мошеннические сообщения (фото: Telegram/Укрпочта)

Что делать, если стали жертвой кибермошенников

Если с вашей банковской карты сняли средства мошенники, нужно обращаться в киберполицию. Это можно сделать, отправив заявление по электронному адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua. Или же можно позвонить по телефону - 0 800 50 51 70 (понедельник - пятница с 09:00 до 18:00).

Также можно на сайте киберполиции заполнить форму обратной связи по этой ссылке. В форме следует выбрать "Отправить", тогда указать все необходимые данные.

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