Мошенники начали маскироваться под Укрпочту. Вот что нужно знать, чтобы не "влететь" на деньги

Как распознать мошенническое сообщение

"К сожалению, активизировались мошеннические рассылки нашим клиентам. Пример SMS-сообщений с ложным статусом обработки посылки и сомнительными ссылками на изображение", - заявляют в Укрпочте.

Как не стать жертвой мошенников:

не переходите по сомнительным ссылкам. Единственными официальными сайтами Укрпочты являются https://www.ukrposhta.ua/ru и интернет-магазин: https://postmark.ukrposhta.ua/

получайте данные о поступлении посылки только на официальном сайте Укрпочты или в приложении

проверяйте правильность URL-адреса сайта перед вводом данных - даже малейшее несоответствие может означать, что пользователь попал на фишинговый сайт

не сообщайте посторонним людям коды-подтверждения

не открывайте сообщения, которые считаете подозрительными

"Если вы все же ввели свои данные и/или данные своих платежных карт на фишинговых сайтах, рекомендуем немедленно обратиться к технической поддержке вашего банка. Служба информационной безопасности Укрпочты уже занимается решением этого вопроса", - отмечают работники Укрпочты.

Вот так выглядят мошеннические сообщения (фото: Telegram/Укрпочта)

Что делать, если стали жертвой кибермошенников

Если с вашей банковской карты сняли средства мошенники, нужно обращаться в киберполицию. Это можно сделать, отправив заявление по электронному адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua. Или же можно позвонить по телефону - 0 800 50 51 70 (понедельник - пятница с 09:00 до 18:00).

Также можно на сайте киберполиции заполнить форму обратной связи по этой ссылке. В форме следует выбрать "Отправить", тогда указать все необходимые данные.