Шахраї почали маскуватися під Укрпошту. Ось що треба знати, щоб не "влетіти" на гроші

Українцям почав проходити новий тип повідомлень від шахраїв, які маскуються під Укрпошту. У тексті зловмисники заявляють про те, що начебто посилка затримується, а для оновлення даних потрібно перейти за посиланням, яке насправді є фішинговим. Якщо людина перейде по ньому, то шахраї можуть отримати доступ до персональних даних та банківських рахунків.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Укрпошти в Telegram.