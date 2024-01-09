Мошенники начали маскироваться под Укрпочту. Вот что нужно знать, чтобы не "влететь" на деньги

Украинцам начал проходить новый тип сообщений от мошенников, которые маскируются под Укрпочту. В тексте злоумышленники заявляют о том, что посылка якобы задерживается, а для обновления данных нужно перейти по ссылке, которая на самом деле является фишинговой. Если человек перейдет по ней, то мошенники могут получить доступ к персональным данным и банковским счетам.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Укрпочты в Telegram.