Шахраї не обмануть, якщо ви знаєте ці правила купівлі онлайн

В Україні права споживача на купівлю товару через інтернет-магазини регулюються статтею 13 Закону "Про захист прав споживачів".

Він визначає обсяг інформації, що обов'язково має бути доведений споживачу до моменту замовлення товару. Так, покупцю потрібно з'ясувати всі правила продажу цього онлайн магазину при замовленні попередньо, а не вже за фактом покупки.

Інтернет-магазин має видати споживачу:

розрахунковий документ, що засвідчує факт покупки з позначкою про дату продажу,

товарний чек (якщо продавець - ФОП),

накладну (якщо продавець - юридична особа),

фіскальний чек та інструкцію з експлуатації для складно-побутових товарів,

гарантію на товар.

Також слід мати платіжну квитанцію - як підтвердження покупки.

У Держпродспоживслужбі звернули увагу на випадки, коли внаслідок розгляду численних звернень споживачів у сфері торгівлі фахівці вирушають на місце та з'ясовується, що підприємства за вказаними адресами діяльність не здійснюють. Через це вирішувати питання по скарзі по суті стає неможливим.

Найпоширеніші порушення в інтернет-торгівлі:

відсутність інформації про продавця та інформації про порядок надання претензій у разі їх виникнення;

відмова забезпечити заміну чи гарантійний ремонт товару;

відмова у поверненні коштів за товар неналежної якості;

невідповідність документів, що супроводжують товар;

зміна ціни товару за його доставки.

Крім того, є випадки, коли при покупці в інтернеті шахраї просто виманюють у потенційних покупців гроші за товар, нічого не висилаючи.

Перед покупкою онлайн зверніть увагу на сайті: