Шахраї не обмануть, якщо ви знаєте ці правила купівлі онлайн

Шопінг в інтернеті дозволяє економити час і розширює вибір як щодо асортименту, так і вартості тих чи інших товарів та послуг, але при цьому залишається ризик отримати неякісний товар, куплений "заочно".
На що слід звертати увагу покупцям, та як убезпечити себе від можливих проблем при покупках в онлайн-магазинах?
Відповіді на ці питання, а також практичні рекомендації дали у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Києві.
В Україні права споживача на купівлю товару через інтернет-магазини регулюються статтею 13 Закону "Про захист прав споживачів".
Він визначає обсяг інформації, що обов'язково має бути доведений споживачу до моменту замовлення товару. Так, покупцю потрібно з'ясувати всі правила продажу цього онлайн магазину при замовленні попередньо, а не вже за фактом покупки.
Також слід мати платіжну квитанцію - як підтвердження покупки.
У Держпродспоживслужбі звернули увагу на випадки, коли внаслідок розгляду численних звернень споживачів у сфері торгівлі фахівці вирушають на місце та з'ясовується, що підприємства за вказаними адресами діяльність не здійснюють. Через це вирішувати питання по скарзі по суті стає неможливим.
Крім того, є випадки, коли при покупці в інтернеті шахраї просто виманюють у потенційних покупців гроші за товар, нічого не висилаючи.
Раніше ми розповідали, як по етикетці продукту зрозуміти, що він неякісний, та називали ключові слова.
А також писали, як ще в магазині зрозуміти, що одяг покриється ковтунцями.