Мошенники не обманут, если вы знаете эти правила покупки онлайн

В Украине права потребителя при покупке товара через интернет-магазины регулируются статьей 13 Закона "О защите прав потребителей".

Он определяет объем информации, которая обязательно должна быть доведена потребителю до момента заказа товара. Так, покупателю нужно выяснить все правила продажи этого онлайн-магазина при заказе предварительно, а не уже по факту покупки.

Интернет-магазин должен выдать потребителю:

расчетный документ, удостоверяющий факт покупки с отметкой о дате продажи,

товарный чек (если продавец - ФЛП/ФОП),

накладную (если продавец - юридическое лицо),

фискальный чек и инструкцию по эксплуатации для сложно-бытовых товаров,

гарантию на товар.

Также следует иметь платежную квитанцию - как подтверждение покупки.

В Госпродпотребслужбе обратили внимание на случаи, когда в результате рассмотрения многочисленных обращений потребителей в сфере торговли специалисты отправляются на место и выясняется, что предприятия по указанным адресам деятельность не осуществляют. Из-за этого решать вопросы по жалобам по существу становится невозможным.

Самые распространенные нарушения в интернет-торговле:

отсутствие информации о продавце и информации о порядке предоставления претензий в случае их возникновения;

отказ обеспечить замену или гарантийный ремонт товара;

отказ в возврате денежных средств за товар ненадлежащего качества;

несоответствие документов, сопровождающих товар;

изменение цены товара при его доставке.

Кроме того есть случаи, когда при покупке в интернете мошенники просто выманивают у потенциальных покупателей деньги за товар, ничего не высылая.

Перед покупкой онлайн обратите внимание на сайте: