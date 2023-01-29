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Як за етикеткою продукту зрозуміти, що він неякісний: ключові слова

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Неділя 29 січня 2023 18:57
Як за етикеткою продукту зрозуміти, що він неякісний: ключові слова Як правильно читати упаковку в магазинах (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Маркування на етикетці продуктів - ще той ребус. Часто виробники завуальовано пишуть про склад, щоб приховати не надто якісну сировину. Але якщо знати ключі, то читати упаковку стає значно простіше.

Про це в Telegram розповіла експертка з харчування Наталя Мазурик.

Дивіться склад

Пам'ятайте, що найбільше в продукті того інгредієнту, який стоїть у списку першим. А далі - за зменшенням.

Тобто, якщо першою в списку "вода", значить в продукті найбільше води.

Складники, які обираються за бажанням

Коли читаєте етикетку, орієнтуйтеся на ваші бажання, переваги, дієту. Наприклад, якщо там є глютен, лактоза, дріжджі, цукор - тільки вам вирішувати, купувати продукт чи ні.

Небажані складники

До таких належать пальмова олія без вказівки "негідрогенізована", а також модифікований крохмаль.

Інгредієнти, яких взагалі не має бути

Це крохмаль в молочних продуктах, пальмова олія в шоколаді, ММО в ковбасі (так позначають обрізки, ратиці, і в недорогих ковбасах - це один з основних складників).

Раніше ми писали, як вибрати якісний чай за помітками на етикетці.

Також дізнайтеся, як відрізнити якісну каву від підробки.

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