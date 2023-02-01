Шахраї не обмануть, якщо ви знаєте ці правила купівлі онлайн

Шопінг в інтернеті дозволяє економити час і розширює вибір як щодо асортименту, так і вартості тих чи інших товарів та послуг, але при цьому залишається ризик отримати неякісний товар, куплений "заочно". На що слід звертати увагу покупцям, та як убезпечити себе від можливих проблем при покупках в онлайн-магазинах?

Відповіді на ці питання, а також практичні рекомендації дали у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Києві.