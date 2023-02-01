Мошенники не обманут, если вы знаете эти правила покупки онлайн

Шопинг в интернете позволяет экономить время и расширяет выбор как по ассортименту, так и стоимости тех или иных товаров и услуг, но при этом остается риск получить некачественный товар, купленный "заочно". На что следует обращать внимание покупателям, и как обезопасить себя от возможных проблем при покупках в онлайн-магазинах?

Ответы на эти вопросы, а также практичные рекомендации дали в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве.